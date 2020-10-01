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Динамо подпишет румынского игрока клуба АПЛ - СМИ

Премьер-лига
(3 голосов)

На позицию Сидорчука?

Динамо подпишет румынского игрока клуба АПЛ - СМИ
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Киевское "Динамо" собирается подписать игрока сборной Румынии и английского "Брайтона" Тудора Белуце.

Речь идет об аренде с правом выкупа, сообщает Главком. В подписании этого игрока был заинтересован лично тренер киевлян Мирча Луческу, а переговоры вел его агент Аркадий Запорожану.

Известно, что Тудор Белуце является центрбэком или опорным полузащитником, его рост - 191 см. Ему 21 год, он выступает за национальную, молодежную сборные Румынии, в частности в прошлом году играл с молодежкой "сине-желтых", когда команда Ротаня потерпела поражение в гостях.

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В 2007-2013 годах он учился игре в футбол в Школе Георге Попеску, в 2013-2015-м - в Академии Георге Хаджи. В 2015 году Белуце подписал первый профессиональный контракт с клубом "Виторул" из Констанцы, провел за команду в течение 4 лет 62 матча и забил 2 мяча. С "Виторулом" Тудор стал чемпионом Румынии-2017 и обладателем национального Кубка-2019.

Действующий контракт с английским "Брайтоном" подписан 31 января 2019-го на 3,5 года. Однако к концу того сезона Тудор продолжал выступать за "Виторул". В "Брайтоне" в прошлом сезоне он провел всего один матч в Кубке Английской лиги. С начала нового чемпионата Белуце находится в нидерландской "Гааге", провел в ее составе 4 поединка.

По информации Трансфермаркта, стоимость контракта Тудора Белуце - 3,6 млн евро.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Тудор Белуце
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Комментарии (12)
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Alex Sunchez
01.10.2020 в 15:13
Аренда одного несчастного опорника без игровой практики, похоже у Сурков денег швах. Ну зато Михайличенко и Хац гуляли по полной
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0
0
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Микко82 (Херсон)
01.10.2020 в 14:26
Взагалі то статтю потрібно було назвати "Динамо підпише румунського гравця Адо Ден Гаг". В АПЛ він жодного матчу не зіграв.
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+1
0
S.T. (Кировоград)
01.10.2020 в 15:00
ну принадлежит же он Брайтону, и деньги Брайтону идут, так что все правильно написано
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+1
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.10.2020 в 15:03
Це з тієї опери, що Тимощук був гравцем Баварії, і перемагав у ЛЧ.)
0
0
royalstas (Вінниця)
01.10.2020 в 14:18
Схоже на правду.
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0
-1
alktus (Хмельницкий)
01.10.2020 в 14:11
А может всё таки нападающего подпишите? Просто если Супряга уйдёт, кто будет играть?
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+2
0
royalstas (Вінниця)
01.10.2020 в 14:17
Ніхто Супрягу не відпустить перед ЛЧ є Русин може зіграти і Вербіч через буквально пару місяців буде Беседін. Не зрозуміло ще по Солю. Кажись нагальніша проблема з центральним захисником а не нападником.
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+1
-1
alktus (Хмельницкий)
01.10.2020 в 14:24
Вот с защитниками как раз всё нормально. Просто все травмированы были.
0
0
Наш (Одесса)
01.10.2020 в 14:35
Беседин? Ты серьёзно?? Я конечно верю в гений Луческу, но не настолько. Русина ещё наигрывать и наигрывать, Вербич больше фланговый чем ЦН. Одна надежда, что не продадут Супрягу, хотя и хотелось бы наверное. Насчёт ЦЗ согласен абсолютно.
+2
0
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beatles (Крижопіль)
01.10.2020 в 14:54
Беседин??? Должен признать, что єто самая восхитительная шутка за последний месяц!
+1
0
royalstas (Вінниця)
01.10.2020 в 15:11
Чим вам Беседін не подобається? Такого плану форвард має бути в команді. Коли проти неї грають закрито як проти Динамо і будуть грати в УПЛ. В тому сезоні коли він отримав дискваліфікацію після першої половини в нього було 10 голів і він був кращим нападником Динамо. У Луческу майже завжди в Шахтарі були подібні форварди, Брандао, Селезньов, Бланко-Лещук +- Гладкий тієї ж породи.
0
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
01.10.2020 в 14:10
Первый пошёл! Ну хоть что-то...на воспитанниках далеко не уедешь
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0
-2


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