Динамо подпишет румынского игрока клуба АПЛ - СМИ

Киевское " Динамо " собирается подписать игрока сборной Румынии и английского "Брайтона" Тудора Белуце.

Речь идет об аренде с правом выкупа, сообщает Главком. В подписании этого игрока был заинтересован лично тренер киевлян Мирча Луческу, а переговоры вел его агент Аркадий Запорожану.

Известно, что Тудор Белуце является центрбэком или опорным полузащитником, его рост - 191 см. Ему 21 год, он выступает за национальную, молодежную сборные Румынии, в частности в прошлом году играл с молодежкой "сине-желтых", когда команда Ротаня потерпела поражение в гостях.

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В 2007-2013 годах он учился игре в футбол в Школе Георге Попеску, в 2013-2015-м - в Академии Георге Хаджи. В 2015 году Белуце подписал первый профессиональный контракт с клубом "Виторул" из Констанцы, провел за команду в течение 4 лет 62 матча и забил 2 мяча. С "Виторулом" Тудор стал чемпионом Румынии-2017 и обладателем национального Кубка-2019.

Действующий контракт с английским "Брайтоном" подписан 31 января 2019-го на 3,5 года. Однако к концу того сезона Тудор продолжал выступать за "Виторул". В "Брайтоне" в прошлом сезоне он провел всего один матч в Кубке Английской лиги. С начала нового чемпионата Белуце находится в нидерландской "Гааге", провел в ее составе 4 поединка.

По информации Трансфермаркта, стоимость контракта Тудора Белуце - 3,6 млн евро.