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Миколенко и Шапаренко подписали новые контракты с Динамо

Премьер-лига
(4 голосов)

Долговременные

Миколенко и Шапаренко подписали новые контракты с Динамо
Новина українською

Двое игроков "Динамо", защитник Виталий Миколенко и центральный хавбек Николай Шапаренко заключили новые контракты с клубом.

Срок действия нового контракта рассчитан на 5 лет.

Контракты обоих будут действовать до 2025 года.

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В статье: Динамо (Киев) Николай Шапаренко Виталий Миколенко
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Источник:
Динамо

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Комментарии (15)
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krakow (Херсон)
01.10.2020 в 17:44
И скока молодята,будут отстегивать на налоги и в пенсионный фонд.Ой.как интересно.
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0
-1
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PiterCantrope (Франківськ)
01.10.2020 в 17:17
В сезонах 15/16 i 16/17 "Динамо" грало в Лізі Чемпіонів. Кого вони продали в ці сезони? Ленса в "Саутгемптон" (11 мільйонів) і через рік Драговича в "Баєр" (21 мільйон). І ще через рік Ярмоленка (25 мільйонів), Теодорчика (4 мільйони) і Беланда (10 мільйонів). Рибалка і Яремчук пішли за копійки (там сума трансерів була менша ніж зарплата Циганкова за 12 місяців). Віда, Антунеш, Велозу, Мбокані, Данілу Сілва, Кравець, Хачеріді, Мораєс пішли задурно по закінченню контрактів. Так же буде й тут. Кількох легіонерів продадуть: Родрігеша, Дуелунда, може Вербіча. Інші підуть собі по закінченню контрактів: Кендзьора, Соль, де Пена, Сидорчук, Караваєв, Шабанов. Зі всіх молодих українців - Супряга, Циганков, Миколенко, Шапаренко, Попов, Цитаїшвілі, Тимчик і т.д. продадуть якогось одного, а всі інші будуть підписувати контракти, а в 28-30 років теж підуть собі вільними агентами. Але не треба думати, що для них це погано в плані грошей. "Динамо" платить своїм футболістам більше, ніж клуби середини таблиці в Італії. Тому їх це влаштовує. І "Динамо" теж все влаштовує, їм подобається отак функціонувати. Клубові добре, гравцям добре. От і вся любов.
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0
-1
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beatles (Крижопіль)
01.10.2020 в 17:20
водитель Бентли тому очень яркое подтверждение)))
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0
0
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
01.10.2020 в 16:28
А подруга по средине тоже на 5 лет подписала контракт? И на какой позиции она играть будет?
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0
-2
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Kolibri (Киевоград)
01.10.2020 в 17:01
На позиции ворот))
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0
-2
Arsenals (Днепр)
01.10.2020 в 17:08
Может на позиции ВРот
0
-3
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PiterCantrope (Франківськ)
01.10.2020 в 15:57
Оце тобі й на. Говорять, що "Динамо" губить таланти, що вони там маринують гравців і т.д. Вони ж самі перепідписують контракти. Підписали - хай грають.
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+1
-1
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beatles (Крижопіль)
01.10.2020 в 16:14
ну так, а почему бы и нет? Оба играют в основе и неплохо играют, контракты наверняка "улучшенки", а со стороны Динамо, - это возможность их продать , но уже с хорошими отступными - Динамо пробилось в еврокубки?? Пробилось! Время подумать о сохранении основных игроков!
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+5
-1
Dimka26 (Чернигов)
01.10.2020 в 16:23
И так, и не совсем так. Сейчас Динамо пробилось в ЛЧ. Игрокам есть возможность себя показать и быстрее вырваться в топовые чемпионаты. А истекающий контракт позволил бы давить на Динамо, чтобы продать как можно быстрее. А так... Динамо будет драть заоблачные цены и игроки не получат свой шанс.
0
-4
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beatles (Крижопіль)
01.10.2020 в 16:40
Если бы контракты истекали(как правило это за год до окончания контракта), и игроки не желали бы подписывать контракт, они бы в основе уже не играли! Неужели не слышали сколько было скандалов, когда игроки были переведены в дубль из-за нежелания подписывать контракт?? У Динамо очень длинная скамейка, молодежи подрастает очень много, поверьте. И не видели бы тогда они лигу чемпионов как свои уши!
+1
-1
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PiterCantrope (Франківськ)
01.10.2020 в 16:41
Та я і не кажу, що це погано. Просто на цьому сайті часто пишуть, що "Динамо" губить кар'єри гравців, що клуб сам собі робить гірше і таке інше. Але самі гравці постійно перепідписують контракти, і "Динамо" все влаштовує. То хай так і буде, хай грають собі.
0
-1
Dimka26 (Чернигов)
01.10.2020 в 16:46
Ну про ШАпаренко может и так, он только становится игроком основы, но Мыколенко незаменим сейчас. И вряд ли кто решился бы его перевести в дубль даже при таком раскладе.
0
-1
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beatles (Крижопіль)
01.10.2020 в 17:12
Dimka26 (Чернигов), ну сами посудите - вы тренер, от которого хочет уйти игрок основы, например условный Миколенко, по причине не подписания контракта(чтобы свободным агентом выторговать себе зарплату повыше, конечно если команда из топ-чемпионата согласна подождать окончания контракта - напоминаю это будет через год!) Вы конечно же будете его ставить в состав не смотря ни на что?? Тем более, поверьте, отношение игрока к самой команде очень и очень изменится, что будет вносить в команду нервозность и разбалансировку! Уверен, что нет! Вы возьмете ближайшего резервиста, (а то и двух), из подрастающего поколения или же за 1,5-3,5 миллиона попросите купить вам 25 летнего игрока из латинской америки на 2-3 года, а условный Миколенко сядет на скамейку! Это обычная практика для ЛЮБОГО клуба - зачем поддерживать форму игрока, который не видит своего будущего в твоей команде? Давайте приведу пример из недавнего прошлого того же Маркевича и футболиста Девича, зачем далеко ходить? Пока шли переговоры по переподписанию контракта лучший(на тот момент )нападающий играл в дубле.
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0
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Микко82 (Херсон)
01.10.2020 в 15:50
А по центру на фото хто? Клаудіо Каніджа? Так він вже років 15 як на пенсії.
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+1
0
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Kolibri (Киевоград)
01.10.2020 в 16:21
Их папа)))
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0
-2


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