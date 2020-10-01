Премьер-лига
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Миколенко и Шапаренко подписали новые контракты с Динамо
Долговременные
Двое игроков "
Срок действия нового контракта рассчитан на 5 лет.
Контракты обоих будут действовать до 2025 года.
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Источник:Динамо
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Комментарии (15)
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krakow (Херсон)
01.10.2020 в 17:44
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0
-1
PiterCantrope (Франківськ)
01.10.2020 в 17:17
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0
-1
beatles (Крижопіль)
01.10.2020 в 17:20
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0
0
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
01.10.2020 в 16:28
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0
-2
Kolibri (Киевоград)
01.10.2020 в 17:01
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0
-2
Arsenals (Днепр)
01.10.2020 в 17:08
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-3
PiterCantrope (Франківськ)
01.10.2020 в 15:57
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+1
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beatles (Крижопіль)
01.10.2020 в 16:14
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Dimka26 (Чернигов)
01.10.2020 в 16:23
0
-4
beatles (Крижопіль)
01.10.2020 в 16:40
+1
-1
PiterCantrope (Франківськ)
01.10.2020 в 16:41
0
-1
Dimka26 (Чернигов)
01.10.2020 в 16:46
0
-1
beatles (Крижопіль)
01.10.2020 в 17:12
0
0
Микко82 (Херсон)
01.10.2020 в 15:50
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+1
0
Kolibri (Киевоград)
01.10.2020 в 16:21
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