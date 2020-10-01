Миколенко и Шапаренко подписали новые контракты с Динамо

Dimka26 (Чернигов), ну сами посудите - вы тренер, от которого хочет уйти игрок основы, например условный Миколенко, по причине не подписания контракта(чтобы свободным агентом выторговать себе зарплату повыше, конечно если команда из топ-чемпионата согласна подождать окончания контракта - напоминаю это будет через год!) Вы конечно же будете его ставить в состав не смотря ни на что?? Тем более, поверьте, отношение игрока к самой команде очень и очень изменится, что будет вносить в команду нервозность и разбалансировку! Уверен, что нет! Вы возьмете ближайшего резервиста, (а то и двух), из подрастающего поколения или же за 1,5-3,5 миллиона попросите купить вам 25 летнего игрока из латинской америки на 2-3 года, а условный Миколенко сядет на скамейку! Это обычная практика для ЛЮБОГО клуба - зачем поддерживать форму игрока, который не видит своего будущего в твоей команде? Давайте приведу пример из недавнего прошлого того же Маркевича и футболиста Девича, зачем далеко ходить? Пока шли переговоры по переподписанию контракта лучший(на тот момент )нападающий играл в дубле.