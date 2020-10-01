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Супряга останется в Динамо
Владислав не покинет в этом году киевский клуб
20-летний украинский нападающий Владислав Супряга останется в киевском "Динамо".
"Вопрос по Супряге закрыт. Он остается в клубе", — пишет канал "Динамо Киев Inside".
Ранее сообщалось, что Супрягой активно интересуется итальянская "Болонья".
В текущем сезоне Владислав провел за "Динамо" 8 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач. Контракт Супряги с киевским клубом рассчитан до лета 2023-го года.
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Комментарии (4)
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Artemanat (Кривой Рог)
01.10.2020 в 16:54
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Kolibri (Киевоград)
01.10.2020 в 16:23
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Лекарь (село Дарница)
01.10.2020 в 16:17
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beatles (Крижопіль)
01.10.2020 в 16:08
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