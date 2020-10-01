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Супряга останется в Динамо

Премьер-лига
(3 голосов)

Владислав не покинет в этом году киевский клуб

Супряга останется в Динамо
Новина українською

20-летний украинский нападающий Владислав Супряга останется в киевском "Динамо".

"Вопрос по Супряге закрыт. Он остается в клубе", — пишет канал "Динамо Киев Inside".

Ранее сообщалось, что Супрягой активно интересуется итальянская "Болонья".

В текущем сезоне Владислав провел за "Динамо" 8 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач. Контракт Супряги с киевским клубом рассчитан до лета 2023-го года.

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В статье: Динамо (Киев) Владислав Супряга
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Комментарии (4)
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Artemanat (Кривой Рог)
01.10.2020 в 16:54
Статистика у чувака годная,8мь игр 8мь результативных действий
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+1
-1
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Kolibri (Киевоград)
01.10.2020 в 16:23
Типо непонятно было, напридумывали интересы и цифры, но нифига не получилось))))
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+1
-1
Лекарь (село Дарница)
01.10.2020 в 16:17
Наверное, правильное решение. Ибо Соля в Тенерифе, Русин вообще Динамо не подходит, Беседин отсидит только к концу года.
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0
-1
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beatles (Крижопіль)
01.10.2020 в 16:08
как неожиданно!
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+3
0


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