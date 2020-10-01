Супряга останется в Динамо

20-летний украинский нападающий Владислав Супряга останется в киевском "Динамо".

"Вопрос по Супряге закрыт. Он остается в клубе", — пишет канал "Динамо Киев Inside".

Ранее сообщалось, что Супрягой активно интересуется итальянская "Болонья".

В текущем сезоне Владислав провел за "Динамо" 8 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач. Контракт Супряги с киевским клубом рассчитан до лета 2023-го года.