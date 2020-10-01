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Шахтер откроет в Киеве несколько Fan Shop-ов

Премьер-лига
(3 голосов)

Горняки перебрались в Киев надолго

Шахтер откроет в Киеве несколько Fan Shop-ов
Новина українською

Донецкий "Шахтер" начал подготовку к открытию фан-магазинов в Киеве.

Магазины планируют открыть летом 2021 года. В Fan Shop будет представлена форма команды и различная клубная продукция.

"В Киеве мы откроем один, два, может быть, даже три магазина для того, чтобы быть ближе к потребителю. Магазины могут быть и на территории близ НСК "Олимпийский", и в больших торговых центрах. Может быть, Ocean Plaza, может быть, ЦУМ, – рассказал директор "Шахтер-Трейдинг" Артем Лоскутников.

Открытие магазинов в Киеве готовится к началу сотрудничества "Шахтера" с компанией Puma. Напомним, к старту сезона-2021/22 запланирована презентация новой игровой формы "горняков".

Также отметим, что "Шахтер" подписал 3-летний контракт с НСК "Олимпийский", где будет проводить свои домашние матчи. Прошлый сезон "горняки" начали в Харькове, однако после пандемии коронавируса перебрались в Киев.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
Shakhtar news

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Комментарии (19)
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Лекарь (село Дарница)
01.10.2020 в 17:13
Самый бразильский клуб Европы лучше бы где-то в Сан-Паулу магазин открыл:)
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+1
-2
Footballhead (м. Чернігів)
01.10.2020 в 17:22
Тільки спершу будуть ховати Днонаму і її домінування, гг))
Ответить
0
-2
Footballhead (м. Чернігів)
01.10.2020 в 16:59
Хуєв принижують як можуть, а "гордість столиці" не може зробити нічого. Сурки, ви би так не з думками чужими боролися, як із кротами, але вам плювати на свій же клуб і своїх же фанатів, які реально вірять у свою команду.
Ответить
0
-5
FCZK-1922 (Кировоград)
01.10.2020 в 17:06
как можно так обзывать столицу своей родины, маленькое злобное существо?
Ответить
+3
-1
viajador (село Ригачка)
01.10.2020 в 17:10
Я й не допетрав, що означає перше слово.
0
0
Footballhead (м. Чернігів)
01.10.2020 в 17:11
Легко. Для мене це місто - лише політична столиця й не більше від того. Мої культурні столиці - це Лондон і Ню Йорк. А в Україні - Львів і Дніпро.
0
-5
Wille_kiev (Украина)
01.10.2020 в 17:13
Сылян, твоя столица культурная - это Нежин, дальше вряд ли ты выезжал. Лондон и Нью-Йорк, ты разве что в книжках по английскому в школе видел, чучело гороховое.
+4
-1
Footballhead (м. Чернігів)
01.10.2020 в 17:16
Русскій ґород не питали думки про Чернігів, лошара)) ви ж мать ґородов русскіх, от і давайте сіську Костромє з Івановим.
0
-3
avatar
simargl (Чернигов)
01.10.2020 в 17:37
Модератору стоит забанить этого провокатора и тролля, а заодно и всех его клонов.
Ответить
0
0
FCZK-1922 (Кировоград)
01.10.2020 в 17:47
впервые в жизни слышу такую ахинею по поводу культурной столицы Нью-Йорка, когда в Киеве уже были унивирситеты, то в на месте Нью-Йорка жабы квакали) культурист ты наш)
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0
0
FCZK-1922 (Кировоград)
01.10.2020 в 16:49
учитывая что в Киев с Донбасса переехали десятки тысяч переселенцев, то вполне логично что кроты выбрали этот город. и это пугает, что на матчах кротов в Киеве на трибунах будет больше народу чем на играх Динамо. надеюсь будулай вернет киевского болельщика на стадион, негоже чтоб лучший клуб в истории Украины был вторым в своем родном городе.
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+1
0
Footballhead (м. Чернігів)
01.10.2020 в 17:00
Ніхто нікого нікуда не верне. Ультрас оголосили бойкот, отже, фанатів не буде.
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0
-3
FCZK-1922 (Кировоград)
01.10.2020 в 17:03
так как всеравно на ультрас, их горстка, а вот адекватный болельщик вернется на стадион если Динамо начнем успешно выступать по всем фронтам и показывать качественный футбол.
+2
-1
Onside (Чернігів)
01.10.2020 в 17:03
Так повертати пропонується фанатів, а не ультрасів. Кому ті ультраси взагалі потрібні на стадіоні зі своїми совами?
+2
-1
Footballhead (м. Чернігів)
01.10.2020 в 17:12
Ну-ну. Я подивлюся, як Сурок буде особисто заряджати "біло-синій самий сильний", відганяючи кузьму від ультрас-сектору))
0
-2
Казантюк (Александрия)
01.10.2020 в 16:41
Шахтер окупирует Киев
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+2
0
Footballhead (м. Чернігів)
01.10.2020 в 17:18
І най буде так. Донєцкіє принаймні не рядяться в світочів українського футболу.
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0
0
viajador (село Ригачка)
01.10.2020 в 16:40
Територію помічено.
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+3
0
winter (Berlin)
01.10.2020 в 17:19
на черзі переїзд Шахтаря в Конча Заспу )))
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+1
0


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