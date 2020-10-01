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Шахтер откроет в Киеве несколько Fan Shop-ов
Горняки перебрались в Киев надолго
Донецкий "
Магазины планируют открыть летом 2021 года. В Fan Shop будет представлена форма команды и различная клубная продукция.
"В Киеве мы откроем один, два, может быть, даже три магазина для того, чтобы быть ближе к потребителю. Магазины могут быть и на территории близ НСК "Олимпийский", и в больших торговых центрах. Может быть, Ocean Plaza, может быть, ЦУМ, – рассказал директор "Шахтер-Трейдинг" Артем Лоскутников.
Открытие магазинов в Киеве готовится к началу сотрудничества "Шахтера" с компанией Puma. Напомним, к старту сезона-2021/22 запланирована презентация новой игровой формы "горняков".
Также отметим, что "Шахтер" подписал 3-летний контракт с НСК "Олимпийский", где будет проводить свои домашние матчи. Прошлый сезон "горняки" начали в Харькове, однако после пандемии коронавируса перебрались в Киев.
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