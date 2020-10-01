Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шапаренко: Динамо - мой любимый клуб и буду тут играть
Хавбек подписал новый контракт с киевским клубом
Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко поделился эмоциями от
"Хорошие ощущения, всегда хотел играть в этом клубе и буду продолжать дальше радовать болельщиков победами. Рад остаться в "Динамо". Приходит новый тренер, и это как с чистого листа, каждый все должен был доказывать заново. Тренер не смотрел на былые заслуги. Это, можно сказать, жить сегодняшним днем. Все работали на максимуме. Остаюсь еще в Киеве. "Динамо" - мой любимый клуб и буду тут играть.
Мы задачу выполнили - вышли в групповой этап Лиги чемпионов, который долго ждали болельщики. Сейчас уже без разницы, кто попадет в соперники, надо выходить на поле и показывать свой уровень", - сказал Шапаренко.
Напомним, что новый контракт сторон рассчитан на 5 лет, то есть, до лета 2025-го года.