Шапаренко: Динамо - мой любимый клуб и буду тут играть

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко поделился эмоциями от подписания нового контракта с киевским клубом.

"Хорошие ощущения, всегда хотел играть в этом клубе и буду продолжать дальше радовать болельщиков победами. Рад остаться в "Динамо". Приходит новый тренер, и это как с чистого листа, каждый все должен был доказывать заново. Тренер не смотрел на былые заслуги. Это, можно сказать, жить сегодняшним днем. Все работали на максимуме. Остаюсь еще в Киеве. "Динамо" - мой любимый клуб и буду тут играть.

Мы задачу выполнили - вышли в групповой этап Лиги чемпионов, который долго ждали болельщики. Сейчас уже без разницы, кто попадет в соперники, надо выходить на поле и показывать свой уровень", - сказал Шапаренко.

Напомним, что новый контракт сторон рассчитан на 5 лет, то есть, до лета 2025-го года.