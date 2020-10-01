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Шапаренко: Динамо - мой любимый клуб и буду тут играть

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек подписал новый контракт с киевским клубом

Шапаренко: Динамо - мой любимый клуб и буду тут играть
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко поделился эмоциями от подписания нового контракта с киевским клубом.

"Хорошие ощущения, всегда хотел играть в этом клубе и буду продолжать дальше радовать болельщиков победами. Рад остаться в "Динамо". Приходит новый тренер, и это как с чистого листа, каждый все должен был доказывать заново. Тренер не смотрел на былые заслуги. Это, можно сказать, жить сегодняшним днем. Все работали на максимуме. Остаюсь еще в Киеве. "Динамо" - мой любимый клуб и буду тут играть.

Мы задачу выполнили - вышли в групповой этап Лиги чемпионов, который долго ждали болельщики. Сейчас уже без разницы, кто попадет в соперники, надо выходить на поле и показывать свой уровень", - сказал Шапаренко.

Напомним, что новый контракт сторон рассчитан на 5 лет, то есть, до лета 2025-го года.

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В статье: Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (3)
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Dimka26 (Чернигов)
01.10.2020 в 17:42
А амбиции играть в лигах посильнее нет? жаль...
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0
-3
vlotko (Броди)
01.10.2020 в 17:39
Може 5 років забагато?
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0
-2
Footballhead (м. Чернігів)
01.10.2020 в 17:26
"Біг з ґітарою підтяну, отвічаю. На дні він особливо сильно знадобиться" - додав Шапаренко.
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0
-4


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