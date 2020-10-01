Миколенко: Суперкубок и Кубок Украины выигрывал, не в джинсах, а на поле. Чемпионский титул должен быть следующим

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко поделился эмоциями от подписания нового контракта с киевским клубом.

"Я счастлив. Суперкубок и Кубок Украины выигрывал, не в джинсах, а на поле. Считаю, что чемпионский титул должен быть следующим.

Кого хотелось бы в соперники в групповом этапе Лиги чемпионов? Там все команды сильные. Это Лига чемпионов. Хотелось бы "Барселону", так как я болельщик этого клуба. А из первой корзины не знаю", - сказал Миколенко.

Напомним, что новый контракт сторон рассчитан на 5 лет, то есть, до лета 2025-го года.