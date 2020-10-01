Премьер-лига
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Максимов подписал с Ворсклой новый двухлетний контракт
Кажется, тренер нашел свою команду
Главный тренер "
Новый контракт тренера с клубом подписан до конца мая 2022 года.
Напомним, что специалист принял полтавскую команду по ходу прошлого сезона и довел до финала Кубка Украины.
После четырех проведенных туров в чемпионате "Ворскла" разделяет первое-второе места с динамовцами Киева. У обеих команд по десять набранных очков.
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Источник:ФК Ворскла
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Комментарии (1)
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Footballhead (м. Чернігів)
01.10.2020 в 20:02
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nabo53
01.10.2020 в 19:52
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