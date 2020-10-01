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Максимов подписал с Ворсклой новый двухлетний контракт

Премьер-лига
(2 голосов)

Кажется, тренер нашел свою команду

Максимов подписал с Ворсклой новый двухлетний контракт
Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов принял предложение руководства клуба продолжить сотрудничество с полтавчанами.

Новый контракт тренера с клубом подписан до конца мая 2022 года.

Напомним, что специалист принял полтавскую команду по ходу прошлого сезона и довел до финала Кубка Украины.

После четырех проведенных туров в чемпионате "Ворскла" разделяет первое-второе места с динамовцами Киева. У обеих команд по десять набранных очков.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов
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Источник:
ФК Ворскла

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Комментарии (1)
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Footballhead (м. Чернігів)
01.10.2020 в 20:02
"З них один рік без зарплати", - додала пресс-служба Ворскли. Ладно, жартую)) насправді ворскляни мають радіти, що урвали такого наставника. Бажаю удачі і знову пограти в Европі.
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nabo53
01.10.2020 в 19:52
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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