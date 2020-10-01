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Степаненко вернулся в общую группу Шахтера, Мораес на подходе
Горняки готовятся к Десне
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В четверг 1 октября "горняки" провели тренировку, в которой принял участие и Тарас Степаненко, который вернулся в общую группу. Отдельно беговой работой вместе с физиотерапевтом занимался Жуниор Мораес, а завтра он должен вернуться в общую группу.
А вот Евгений Коноплянка, Сергей Кривцов и Сергей Болбат восстанавливаются после полученных травм.
Напомним, что матч "Десна" - "Шахтер" состоится в Чернигове уже в это воскресенье, 4 октября, в 17:00.