Степаненко вернулся в общую группу Шахтера, Мораес на подходе

" Шахтер " продолжает подготовку к календарному матчу 5-го утра УПЛ с "Десной".

В четверг 1 октября "горняки" провели тренировку, в которой принял участие и Тарас Степаненко, который вернулся в общую группу. Отдельно беговой работой вместе с физиотерапевтом занимался Жуниор Мораес, а завтра он должен вернуться в общую группу.

А вот Евгений Коноплянка, Сергей Кривцов и Сергей Болбат восстанавливаются после полученных травм.

Напомним, что матч "Десна" - "Шахтер" состоится в Чернигове уже в это воскресенье, 4 октября, в 17:00.