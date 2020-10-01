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Суркис: Супряга не продается, Соль может сменить клуб

Премьер-лига
(2 голосов)

Также киевляне работают над трансфером румынского опорника Брайтона

Суркис: Супряга не продается, Соль может сменить клуб
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис из первых уст рассказал последние трансферные новости из стана киевского клуба.

- Молодой опорник "Брайтона" Тудор Белуце - креатура Луческу?

- Да, это была его идея. В данный момент нельзя говорить о том, что вопрос закрыт, но мы уже отправили в клуб Белуце все документы и ждем реакции. Рассчитываем взять игрока в аренду до конца сезона и будем вносить в контракт право выкупа, чтобы не упустить футболиста, если он хорошо себя проявит.

- С приглашением румынского опорника Тудора Белуце селекционный этап можно считать на время законченным?

- Нет. Мистер и в данную секунду просматривает определенных кандидатов на некоторые позиции. Если он увидит у кого-то потенциал усиления игры, мы будем работать дальше - в том числе и в рамках нынешнего трансферного окна, которое закроется через 5 дней.

- Трансферов на выход уже не будет?

- Фран Соль может сменить клуб в ближайшее время. Ему нужна игровая практика, мы находимся в стадии переговорного процесса.

Что касается Супряга, то я скажу четко: он не продается. Не слушайте Михайловича, агентов, полуаферистов и других людей, которые не имеют информации по этому вопросу. "Динамо" не получало официальных запросов ни по Супряге, ни по Миколенко, ни по Цыганкову. А если бы и получил, то я бы сделал все, чтобы сохранить упряжи. Он нужен нам для решения серьезных задач.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Владислав Супряга Франсиско Соль Тудор Белуце
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (4)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
01.10.2020 в 23:47
А если бы и получил, то я бы сделал все, чтобы сохранить упряжи. (с) упряжи - супряга, надо полагать? ау, "журналисты"!!! хотя после сегодняшнего "Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 1/8 финала Кубка Английской лиги. На поле стадиона "Энфилд" (Ливерпуль, Англия) сыграют Ливерпуль и тульский Арсенал." (с) это не так и удивительно))))
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Footballhead (м. Чернігів)
01.10.2020 в 23:43
"А поки Тудора не купили, він за тарілку мамалиги відбудує мені дачу", - додав Суркіс.
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Лекарь (село Дарница)
01.10.2020 в 23:24
"А если бы и получил, то я бы сделал все, чтобы сохранить упряжи." Что?
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lucky_guy
01.10.2020 в 23:28
Ну Сурок проникся философией цыгана все о конях да упряжках думает
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