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Маркевич проанализировал амбиции Шахтера и Динамо в группах Лиги чемпионов

Премьер-лига
(2 голосов)

С топ-командами

Маркевич проанализировал амбиции Шахтера и Динамо в группах Лиги чемпионов
Новина українською

Руководитель Комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич поделился мнением о результатах жеребьевки «Динамо» и "Шахтера" в групповом этапе Лиги чемпионов.

У "Шахтера" группа очень тяжелая. Не думал, что будет настолько сложно.

"Динамо" будет бороться с "Ференцварошем" за третье место. Для болельщиков такие матчи - дополнительная интрига. Им интересно. Тренерам - не очень. Думаю, "Динамо" должно пройти в Лигу Европы.

Это огромный плюс для наших футболистов поиграть против таких игроков как Роналду и Месси. В Украину приедут команды топ-уровня. Жаль, что есть трудности с посещением матчей на стадионах.

Напомним, что в группе с Динамо Барселона, Ювентус и Ференцварош, а у Шахтера - Реал, Боруссия М и Интер.

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В статье: Мирон Маркевич Лига чемпионов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
1927.kiev.ua

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Комментарии (4)
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Kolibri (Киевоград)
02.10.2020 в 09:44
Так и есть!
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demon9184 (Умань)
02.10.2020 в 09:25
аналитик с зарплатой 700 000 грн в месяц !!!!
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Консєрв Елєктрік (Дніпро)
02.10.2020 в 10:44
Мирон хоча б футбольну школу містить, а в тебе яка зарплата і куди ти її витрачаєш?
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Saturn (Киев)
02.10.2020 в 09:08
Не много ли Маркевич анализирует?
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