Маркевич проанализировал амбиции Шахтера и Динамо в группах Лиги чемпионов

Руководитель Комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич поделился мнением о результатах жеребьевки «Динамо» и "Шахтера" в групповом этапе Лиги чемпионов.

У "Шахтера" группа очень тяжелая. Не думал, что будет настолько сложно.

"Динамо" будет бороться с "Ференцварошем" за третье место. Для болельщиков такие матчи - дополнительная интрига. Им интересно. Тренерам - не очень. Думаю, "Динамо" должно пройти в Лигу Европы.

Это огромный плюс для наших футболистов поиграть против таких игроков как Роналду и Месси. В Украину приедут команды топ-уровня. Жаль, что есть трудности с посещением матчей на стадионах.