Ассистент Луческу о группе Динамо в ЛЧ: С огромным опытом Мистера все возможно

Ассистент главного тренера " Динамо " Огнен Вукоевич прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, которая определила в соперники «бело-синих» туринский "Ювентус", каталонскую "Барселону" и венгерский "Ференцварош".

- Думаю, очень хороший жребий для нас. Два гранда, одни из лучших команд Европы - «Ювентус» и «Барселона», плюс лучшие игроки современности - Криштиану Роналду и Лионель Месси. Это будет большим опытом для нашего клуба в целом, так и для молодых футболистов, которые через такие матчи обязательно получат огромный толчок в своем развитии. Конечно, будет трудно, но не надо опускать руки, а выходить и играть. Еще один соперник - «Ференцварош» под руководством Сергея Реброва, с которым тоже будет интересно встретиться.

Нам необходимо стремиться показывать свою игру в каждой игре, не надо никого бояться. Важно будет дождаться календаря игр и, уже исходя из этого, строить свою подготовку.

- Перед жеребьевкой которые были пожелания - получить в соперники грандов европейского футбола или, наоборот, слабее команды?

- А в Лиге чемпионов собраны сильнейшие команды Европы. Нет слабых команд, особенно в первых двух корзинах. Поэтому было все равно, кого получить в соперники. Но я доволен жребием, и наконец «Динамо» (Киев) вернулось в Лигу чемпионов, в число сильнейших команд. Я вспоминаю времена, когда «Динамо» ежегодно принимало участие в этом турнире, и необходимо стремиться, чтобы так было и дальше.

- Вам довелось поиграть против «Барселоны» на «Ноу Камп». Как величие легендарного стадиона может повлиять на молодых футболистов «Динамо»?

- Да, я вспоминаю тот матч. Мы уступили хозяевам - 0: 2, но при этом играли довольно неплохо. «Барселона» тогда была сильнейшей командой Европы, в которой играли Месси, Ибрагимович, Хави, Иньеста и т.д. - сумасшедшая команда. В Киеве, помню, была холодная погода, и каталонцы победили благодаря реализованному Месси штрафной удар на 86-й минуте.

Но самое главное, что мы получили хороший опыт. Так же будет и с нашими молодыми футболистами. Сейчас у них будет огромное желание, как на тренировках, так и в играх, чтобы проявить себя наилучшим образом и представлять «Динамо» (Киев) на международной арене.

- Какие качества должны проявить футболисты «Динамо», чтобы на равных бороться с лучшими командами Европы и бороться за выход в 1/8 финала?

- Как я уже сказал, прежде всего надо дождаться календаря. Мистер подробно разберет каждого соперника и хорошо подготовит ребят к каждому поединку - с его огромным опытом все возможное. Но мы должны двигаться постепенно, шаг за шагом. Тем более, не стоит бросаться какими-то громкими заявлениями, а выходить на каждую тренировку, на каждый матч, и отдаваться на поле по максимуму.