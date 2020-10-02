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Экс-игрок академии Шахтера: Ахметов и Палкин не знают о взятках в клубе
Бывший игрок академии "
Думаю, такие люди, как Ахметов и Палкин, об этом не знают. Это чисто на уровне директоров академий, не выше. В "Шахтере" такая структура, что первая команда отдельно, а академия отдельно. Академией занимаются другие люди.
Я не знаю. Может, себе кладут, может, еще что-то. Ахметов об этой ситуации точно не знает. Он бы свой имидж не стал подрывать из-за каких-то пацанов.
Я думаю, это связано с переездом в Киев после начала войны. Здесь контроля меньше, в Донецке все это контролировалось. Были голландцы. Претензии есть, меньше контроля, а больше коррупции стало. Подъезжать люди начали, стали брать откровенно не самых сильных.
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