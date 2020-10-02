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Игроки и тренерский штаб Динамо приняли участие в клубной фотосессии
С улыбкой и хорошим настроением
Футболисты и тренерский штаб киевского "Динамо" приняли участие в традиционной клубной фотосессии перед стартом сезона в групповом турнире Лиги чемпионов, как сообщает пресс-служба столичного клуба.
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Офіційне командне фото «Динамо» сезону 2020/21 ???? pic.twitter.com/nMhKaICdGN— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) October 2, 2020
Несмотря на прохладную погоду, настроение у всех игроков было хорошее, динамовцы улыбались и шутили на протяжении всего процесса фотографирования.
Посмотреть бэкстейдж фотосессии можно в сюжете "Динамо Киев TV":
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Комментарии (1)
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xabo78
02.10.2020 в 12:50
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absurdlight (Kiev)
02.10.2020 в 12:47
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