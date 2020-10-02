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Игроки и тренерский штаб Динамо приняли участие в клубной фотосессии

Премьер-лига
(1 голосов)

С улыбкой и хорошим настроением

Игроки и тренерский штаб Динамо приняли участие в клубной фотосессии
Новина українською

Футболисты и тренерский штаб киевского "Динамо" приняли участие в традиционной клубной фотосессии перед стартом сезона в групповом турнире Лиги чемпионов, как сообщает пресс-служба столичного клуба.

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Несмотря на прохладную погоду, настроение у всех игроков было хорошее, динамовцы улыбались и шутили на протяжении всего процесса фотографирования.

Посмотреть бэкстейдж фотосессии можно в сюжете "Динамо Киев TV":

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В статье: Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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xabo78
02.10.2020 в 12:50
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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absurdlight (Kiev)
02.10.2020 в 12:47
Весьма дешевый приём с футболками FCDK.
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