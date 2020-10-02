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Днепр-1 арендовал двух игроков Шахтера
До конца сезона
Полузащитники "Шахтера" Даниил Игнатенко и Александр Пихаленок до конца сезона будут выступать за "
С февраля 2020 года Игнатенко (№97) на правах аренды играл за "Мариуполь", а до того выступал в венгерском "Ференцвароше".
Александр Пихаленок раньше играл в аренде Мариуполя, а сезон 2020/2021 начал в "Шахтере". Он будет виступать в днепровской команде под номером 76
Накануне речь шла о том, что "Днепр-1" может арендовать у "Шахтера" еще и Владислава Вакулу.
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Источник:Дніпро-1
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Комментарии (2)
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Dimka26 (Чернигов)
02.10.2020 в 13:34
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Siren05 (Мариуполь)
02.10.2020 в 13:30
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