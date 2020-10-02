Днепр-1 арендовал двух игроков Шахтера

Полузащитники "Шахтера" Даниил Игнатенко и Александр Пихаленок до конца сезона будут выступать за " Днепр-1 " на правах аренды.

С февраля 2020 года Игнатенко (№97) на правах аренды играл за "Мариуполь", а до того выступал в венгерском "Ференцвароше".

Александр Пихаленок раньше играл в аренде Мариуполя, а сезон 2020/2021 начал в "Шахтере". Он будет виступать в днепровской команде под номером 76

Накануне речь шла о том, что "Днепр-1" может арендовать у "Шахтера" еще и Владислава Вакулу.