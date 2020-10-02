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Днепр-1 арендовал двух игроков Шахтера

Премьер-лига
(2 голосов)

До конца сезона

Днепр-1 арендовал двух игроков Шахтера
Новина українською

Полузащитники "Шахтера" Даниил Игнатенко и Александр Пихаленок до конца сезона будут выступать за "Днепр-1" на правах аренды.

С февраля 2020 года Игнатенко (№97) на правах аренды играл за "Мариуполь", а до того выступал в венгерском "Ференцвароше".

Александр Пихаленок раньше играл в аренде Мариуполя, а сезон 2020/2021 начал в "Шахтере". Он будет виступать в днепровской команде под номером 76

Накануне речь шла о том, что "Днепр-1" может арендовать у "Шахтера" еще и Владислава Вакулу.

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В статье: Шахтер (Донецк) Даниил Игнатенко Днепр-1
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(2 голосов)
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Источник:
Дніпро-1

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Комментарии (2)
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Dimka26 (Чернигов)
02.10.2020 в 13:34
Сложно назвать это усилением
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Siren05 (Мариуполь)
02.10.2020 в 13:30
Второй Гармаш. Не выдержанный, конфликтный. И, похоже, не вошёл ещё в свою лучшую форму. Тем не менее желаю удачи. Может быть в ФК Д-1 что-нибудь получится...
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0
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