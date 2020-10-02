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Все ради Лиги чемпионов - приглашение Луческу сработало. Подкаст "Халат Милевского": выпуск №1
Запускаем новый вид подкастов
UA-Футбол не стоит на месте. Сегодня мы запускаем новую серию подскатов, которая будет посвящена сугубо украинскому футболу. Перед Вами - первый выпуск.
Журналисты сайта Александр Рыженко и Георгий Грошев решили поговорить о главном ньюзмейкере УПЛ - Мирчи Луческу, который смог вывести "Динамо" в Лигу Чемпионов. В сегодняшнем выпуске:
- За счет чего Луческу смог добиться таких результатов в кратчайшие сроки?
- Кто при румынском наставнике вышел на новый уровень, а чья карьера может пойти на спад?
- Какие в клубе проблемные позиции?
- Леднев, Русин и Соль - на выход?
- Стоило ли киевлянам отпускать Супрягу в Серию А?
- Чего стоит ожидать от "Динамо" в УПЛ и Лиге Чемпионов?
Совсем скоро на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" выйдут и другие выпуски, а потому не забывайте подписываться. Также Вы сможете найти на канале и другие подскасты - "Аудиомнение" и "Дубль-ВЭ".
PS. Во время монтажа авторы проекта решили остановиться на названии "Халат Милевского". Однако мы с радостью прочитаем варианты наших слушатилей, а наиболее остроумные прозвучат в следующих выпусках.