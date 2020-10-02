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Все ради Лиги чемпионов - приглашение Луческу сработало. Подкаст "Халат Милевского": выпуск №1

Премьер-лига
(3 голосов)

Запускаем новый вид подкастов

Все ради Лиги чемпионов - приглашение Луческу сработало. Подкаст "Халат Милевского": выпуск №1
UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол не стоит на месте. Сегодня мы запускаем новую серию подскатов, которая будет посвящена сугубо украинскому футболу. Перед Вами - первый выпуск.

Журналисты сайта Александр Рыженко и Георгий Грошев решили поговорить о главном ньюзмейкере УПЛ - Мирчи Луческу, который смог вывести "Динамо" в Лигу Чемпионов. В сегодняшнем выпуске:

  • За счет чего Луческу смог добиться таких результатов в кратчайшие сроки?
  • Кто при румынском наставнике вышел на новый уровень, а чья карьера может пойти на спад?
  • Какие в клубе проблемные позиции?
  • Леднев, Русин и Соль - на выход?
  • Стоило ли киевлянам отпускать Супрягу в Серию А?
  • Чего стоит ожидать от "Динамо" в УПЛ и Лиге Чемпионов?

Совсем скоро на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" выйдут и другие выпуски, а потому не забывайте подписываться. Также Вы сможете найти на канале и другие подскасты - "Аудиомнение" и "Дубль-ВЭ".

Читайте такжеПодвиги Бущана как тревожный звонок перед группой. Обзор матча Динамо – Гент. Подкаст №45

PS. Во время монтажа авторы проекта решили остановиться на названии "Халат Милевского". Однако мы с радостью прочитаем варианты наших слушатилей, а наиболее остроумные прозвучат в следующих выпусках.

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Виталий Буяльский Лига чемпионов Динамо (Киев) Николай Шапаренко Владислав Супряга Франсиско Соль Подкаст
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Комментарии (8)
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Эдмон Дантес (Хмельницкий )
02.10.2020 в 19:15
По трансферу Супряги не соглашусь,как раз после ЛЧ цена на него должна вырасти. А вообще хорошее начало! Продолжайте...
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+2
0
royalstas (Вінниця)
02.10.2020 в 19:47
Дадам що 15 лям ніхто не давав. 10+ і то не впевнений що була оффіційна пропозиція.
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0
0
Фанат Українського Футболу (Київ)
02.10.2020 в 19:00
Я вкрай обурений Олександром Риженком. Його послухати, то складається враження що він не тільки Динамо ненавидить, а й увесь український футбол. Натомість свій у дошку з футболом мадярським, ба більше фанат Ференцвароша, якого він закохано називає "Фраді". Також мене обурив й Георгій Грошев, якій разом із Риженком завзято почав продавати гравців Динамо й виганяти їх з клубу. Ну добре, а хто тоді грати буде? Вибачте але ж Риженко сам собі суперечить. Продати Супрягу й Миколенко, а потім стати чемпіонами. Авжеж, логіка залізна. А якщо сер'йозно, то треба панове подкастери позбуватися комплексу меншовартості та хоча б трохи поважати своє, а не кохане мадярське!
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+3
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
02.10.2020 в 19:25
...прослушал "толмачей", и улыбнулся, уж очень скороспелые выводы. Насчет продажи - полностью с вами согласен. У нас кагорта талантливых, но в одном матче их нельзя уместить, ...возникает вывод, играть им под конструктив игры и наигрывать форму пока в нашем чемпионате. Наверняка кто то точно выделится в основу, а играть надо для поддержки формыи и своего развития. Луческо это понимает и пробует их, т.к. пока нет финансов для усиления и чтобы молодежь не висела на балансе. Ранние выводы - ранние ошибки, созвучно, не так ли, имею ввиду "толмачей". Основа еще не стабилизировалась, а тут уже направо и налево раздают (продают в т.ч.) с оргвыводами. Луческо=опыт=время=достижения, и это не "скороспелка" в большом футболе. Удивление (хоть иногда в шутку зову "старичком"), что 75,так можно переиначить фразу "75 - дед, как ягодка опять" - вот вот судя по результатам...
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+2
0
Matu933 (Кировоград)
02.10.2020 в 18:52
Тю блин....а до этого тренеров звали и что, не хотели в ЛЧ? на каждого была ставка что выведет, и Мирче повезло.
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0
-2
Oлeкcин (Н.)
02.10.2020 в 18:10
Правду говорил Ахметов, что у Суркисов нету ни чести, ни совести. Забыли уже унитазные воришки, как Цыган им про шубы напоминал?
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+1
-3
ElvisSuperStar007 (Хуст)
02.10.2020 в 18:47
но Мирча так-то был прав
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0
0
Mike7 (Рівне)
02.10.2020 в 20:06
Да, у Ахметова много чести и совести???
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+1
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