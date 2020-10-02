Все ради Лиги чемпионов - приглашение Луческу сработало. Подкаст "Халат Милевского": выпуск №1

UA-Футбол не стоит на месте. Сегодня мы запускаем новую серию подскатов, которая будет посвящена сугубо украинскому футболу. Перед Вами - первый выпуск.

Журналисты сайта Александр Рыженко и Георгий Грошев решили поговорить о главном ньюзмейкере УПЛ - Мирчи Луческу, который смог вывести "Динамо" в Лигу Чемпионов. В сегодняшнем выпуске:

За счет чего Луческу смог добиться таких результатов в кратчайшие сроки?

Кто при румынском наставнике вышел на новый уровень, а чья карьера может пойти на спад?

Какие в клубе проблемные позиции?

Леднев, Русин и Соль - на выход?

Стоило ли киевлянам отпускать Супрягу в Серию А?

Чего стоит ожидать от "Динамо" в УПЛ и Лиге Чемпионов?

Совсем скоро на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" выйдут и другие выпуски, а потому не забывайте подписываться. Также Вы сможете найти на канале и другие подскасты - "Аудиомнение" и "Дубль-ВЭ".

PS. Во время монтажа авторы проекта решили остановиться на названии "Халат Милевского". Однако мы с радостью прочитаем варианты наших слушатилей, а наиболее остроумные прозвучат в следующих выпусках.