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Звания лучших игрока и тренера месяца в УПЛ достались представителям Ворсклы
Лауреатами стали Руслан Степанюк и Юрий Максимов
Украинская Премьер-Лига подвела итоги голосования на звание лучших игрока и тренера чемпионата Украины августа-сентября.
Лучшим игроком признан форвард "
Ну а приз лучшего тренера достался главному тренеру полтавчан Юрию Максимову. Рулевой "Ворсклы" набрал в голосовании подавляющие 72% голосов. Вторым оказался тренер "Олимпика" Игорь Климовский (13%), третий – коуч "Десны" Александр Рябоконь (10%).
Напомним, что "Ворскла" в 4 стартовых турах 10 очков и делит 1-2 места в турнирной таблице с киевским "Динамо".