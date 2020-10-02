  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Звания лучших игрока и тренера месяца в УПЛ достались представителям Ворсклы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Звания лучших игрока и тренера месяца в УПЛ достались представителям Ворсклы

Премьер-лига
(2 голосов)

Лауреатами стали Руслан Степанюк и Юрий Максимов

Звания лучших игрока и тренера месяца в УПЛ достались представителям Ворсклы
Новина українською

Украинская Премьер-Лига подвела итоги голосования на звание лучших игрока и тренера чемпионата Украины августа-сентября.

Лучшим игроком признан форвард "Ворсклы" Руслан Степанюк, который в голосовании набрал 45% голосов, обойдя хавбека "Динамо" Николая Шапаренко (30%) и форварда "Зари" Александра Гладкого (14%).

Ну а приз лучшего тренера достался главному тренеру полтавчан Юрию Максимову. Рулевой "Ворсклы" набрал в голосовании подавляющие 72% голосов. Вторым оказался тренер "Олимпика" Игорь Климовский (13%), третий – коуч "Десны" Александр Рябоконь (10%).

Напомним, что "Ворскла" в 4 стартовых турах 10 очков и делит 1-2 места в турнирной таблице с киевским "Динамо".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Руслан Степанюк
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...