Источник: Палмейрас отверг предложения Шахтера и Динамо по опорнику Менино

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" вели переговоры по трансферу полузащитника "Палмейраса" Габриела Менино, сообщает бразильский журналист Хорхе Никола.

По информации источника оба украинских клуба предлагали "Палмейрасу" за игрока порядка 8 млн евро, однако руководство бразильского клуба наотрез отказалось продавать парня, даже не назвав встречную сумму.

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Отметим, что 20-летний Менино играет на позиции опорного хавбека, но может закрыть и правый фланг обороны. За "Палмейрас" парень сыграл 24 матча (1 гол и два ассиста) и сейчас вызывается в сборную Бразилии U-20.

Тransfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро, его контракт с клубом рассчитан до конца 2024 года.