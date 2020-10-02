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Источник: Палмейрас отверг предложения Шахтера и Динамо по опорнику Менино

Премьер-лига
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Украинские клубы предлагали за парня порядка 8 млн евро

Источник: Палмейрас отверг предложения Шахтера и Динамо по опорнику Менино
Новина українською

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" вели переговоры по трансферу полузащитника "Палмейраса" Габриела Менино, сообщает бразильский журналист Хорхе Никола.

По информации источника оба украинских клуба предлагали "Палмейрасу" за игрока порядка 8 млн евро, однако руководство бразильского клуба наотрез отказалось продавать парня, даже не назвав встречную сумму.

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Отметим, что 20-летний Менино играет на позиции опорного хавбека, но может закрыть и правый фланг обороны. За "Палмейрас" парень сыграл 24 матча (1 гол и два ассиста) и сейчас вызывается в сборную Бразилии U-20.

Тransfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро, его контракт с клубом рассчитан до конца 2024 года.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Палмейрас (Сан-Паулу) Габриель Менино
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Источник:
yahoo.com

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