Морозюк: Cмотришь на игру Шапаренко при Луческу и думаешь: Царь!

32-летний защитник "Ризеспора" и экс-динамовец Николай Морозюк высказал свое мнение о работе Мирчи Луческу с молодыми игроками " Динамо ".

— Луческу изменил подход к формированию стартового состава?

— Думаю, при предыдущих тренерах не играл бы и Супряга. Забарный вчера во время интервью волновался больше, чем на футбольном поле. Молодой парень выходит играть на таком уровне и очень уверенно играет. Сирота как уверенно играет в центре обороны. Еще полтора года назад они со мной даже не тренировались, а тут выходят молодые парни и так играют уверенно.

Посмотрите, как Буяльский действует на поле, как двигается на поле тот же Де Пена, Супряга, который вернулся из "Днепра-1". Пусть команда не играет в суперзрелищный футбол, но наблюдается тренерская работа и тренерские мысли. Вот сейчас можно говорить, что у команды есть какой-то план и какая-то идея. Луческу пришел и делает работу. Посмотрите на этот состав. Нет ни Шабанова, ни Попова, ни Бурды. Нет Цыганкова и Вербича. Миколенко играет центрального защитника, Караваев играет слева. Бущан как начал играть! Состав другой, но есть результат. Говорят: "Гент", "АЗ" - не те соперники. Да, есть свои нюансы, но реальность такова, что Луческу пришел и с ним команда выиграла Суперкубок Украины, идет на первом месте в УПЛ и вышла в Лигу чемпионов. Я думаю, одно попадание в Лигу чемпионов — это колоссальный успех.

— Что будет значить эта Лига чемпионов для молодежи "Динамо"?

— Для молодых футболистов участие в групповом этапе Лиги чемпионов это будет не то что опыт, это будет что-то нереальное. Это огромный плюс во всех компонентах. Луческу пришел и показал, что можно сделать с этими футболистами. И это только начало, не знаю, как будет дальше.

И, кстати, Луческу не рассчитывает на некоторых футболистов, которые были приобретены за немаленькие деньги. У него играют молодые ребята из академии "Динамо". Сейчас Коля Шапаренко как играет. Его игру смотришь и думаешь: "Царь!". Сидорчук сейчас реально капитан на поле. Я его знаю, он мой хороший друг. И это не просто он так захотел. Ему тренер рассказал что-то, Сидорчук сейчас понимает, что от него хотят и он играет по-другому. А, когда тебе каждый день говорят, что ты "такой, такой и такой", когда тебе постоянно говорят "что ты делаешь?". Через месяц ты приходишь домой, смотришь в зеркало и сам себя спрашиваешь: "Может, правда я такой?". Потому я реально сейчас кайфую от того, что происходит в моем родном клубе.

— Кто сейчас в "Динамо" делает погоду?

— Как по мне, Сидорчук, Буяльский и Шапаренко — это три футболиста, которые делают рисунок нынешнего "Динамо", на них все держится. Сейчас Цыганков и Вербич не играют из-за травм.