Хавбек Львова Богунов: Нужно доказать, что 0:5 от Зари были случайностью

Полузащитник "Львова" Ярослав Богунов поделился ожиданиями от матча против "Руха".

"Нужна только победа. Надо реабилитироваться за это поражение (0:5 от "Зари" – прим. ред.), невнятную игру. Нужно реабилитироваться в глазах руководства, болельщиков. Доказать, что это была случайность.

Надеюсь на положительный результат. Нас только победа устроит, будем играть только на нее", – сказал Богунов в эфире "Футбол NEWS".