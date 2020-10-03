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Хавбек Львова Богунов: Нужно доказать, что 0:5 от Зари были случайностью
"Львы" намерены реабилитироваться в игре с "Рухом"
Полузащитник "Львова" Ярослав Богунов поделился ожиданиями от матча против "Руха".
"Нужна только победа. Надо реабилитироваться за это поражение (0:5 от "Зари" – прим. ред.), невнятную игру. Нужно реабилитироваться в глазах руководства, болельщиков. Доказать, что это была случайность.
Надеюсь на положительный результат. Нас только победа устроит, будем играть только на нее", – сказал Богунов в эфире "Футбол NEWS".
Матч "Рух" – "Львов" начнется в 17.00.
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