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Хавбек Львова Богунов: Нужно доказать, что 0:5 от Зари были случайностью

Премьер-лига
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"Львы" намерены реабилитироваться в игре с "Рухом"

Хавбек Львова Богунов: Нужно доказать, что 0:5 от Зари были случайностью
Новина українською

Полузащитник "Львова" Ярослав Богунов поделился ожиданиями от матча против "Руха".

"Нужна только победа. Надо реабилитироваться за это поражение (0:5 от "Зари" – прим. ред.), невнятную игру. Нужно реабилитироваться в глазах руководства, болельщиков. Доказать, что это была случайность.

Надеюсь на положительный результат. Нас только победа устроит, будем играть только на нее", – сказал Богунов в эфире "Футбол NEWS".

Матч "Рух" – "Львов" начнется в 17.00.

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В статье: ФК Львов Рух (Львов) Ярослав Богунов
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