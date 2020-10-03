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Демьяненко: Ворскла способна бороться за медали

Премьер-лига
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Специалист высоко оценил работу Юрия Максимова

Демьяненко: Ворскла способна бороться за медали
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Экс-тренер "Динамо" Анатолий Демьяненко похвалил "Ворсклу" Юрия Максимова накануне 5-го тура УПЛ.

— Второй тур подряд всех интересует один и тот же вопрос: сумеет ли Ворскла сохранить лидерство?

— Мне кажется, сможет. Успех Ворсклы — это заслуга Юрия Максимова. Он тренер квалифицированный, по-хорошему агрессивный, идет в ногу со временем. Максимов и его команда даже большего заслуживают, чем сейчас имеют. Я знаю, о чем говорю. Понятно, что в УПЛ есть такие команды, как Шахтер, Динамо и Заря, но в этом сезоне, уверен, Ворскла поборется за медали, – сказал Демьяненко.

Матч "Днепр-1" – "Ворскла" пройдет сегодня, 3 октября. Игра начнется в 14:00.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов
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