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Болонья вышла из переговоров по Супряге – СМИ
Итальянский клуб больше не претендует на украинца
Спортивный директор "Болоньи" Риккардо Бигон подтвердил, что итальянский клуб не вышел из переговоров о покупке форварда Владислава Супряги.
"Мы бы завершили трансфер Супряги, если бы Динамо приняло наше предложение.
Сейчас мы можем с полной уверенностью утверждать, что переговоры по трансферу прекращены", — цитирует Бигона il Resto del Carlino.
Ранее сообщалось, что "Динамо" требовало за Супрягу 15 млн евро, в то время как "Болонья" не была готова расстаться с более, чем десятью миллионами.
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Комментарии (5)
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Инспектор ( )
03.10.2020 в 13:52
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
03.10.2020 в 13:42
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Пришта Литин (Киев)
03.10.2020 в 13:05
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ascent (Луксор)
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beatles (Крижопіль)
03.10.2020 в 12:38
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