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Болонья вышла из переговоров по Супряге – СМИ

Премьер-лига
(2 голосов)

Итальянский клуб больше не претендует на украинца

Болонья вышла из переговоров по Супряге – СМИ
Новина українською

Спортивный директор "Болоньи" Риккардо Бигон подтвердил, что итальянский клуб не вышел из переговоров о покупке форварда Владислава Супряги.

"Мы бы завершили трансфер Супряги, если бы Динамо приняло наше предложение.

Сейчас мы можем с полной уверенностью утверждать, что переговоры по трансферу прекращены", — цитирует Бигона il Resto del Carlino.

Ранее сообщалось, что "Динамо" требовало за Супрягу 15 млн евро, в то время как "Болонья" не была готова расстаться с более, чем десятью миллионами.

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В статье: Болонья (Болонья) Динамо (Киев) Владислав Супряга
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Комментарии (5)
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Инспектор ( )
03.10.2020 в 13:52
За 10 миллионов найдут в Бразилии, Аргентине или где то рядом
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0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
03.10.2020 в 13:42
Він із лісу вийшов, і знову зайшов.
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0
0
Пришта Литин (Киев)
03.10.2020 в 13:05
Украине итальянские лирьі не нужньі)). Такой игрок нужен Динамо.
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+3
-1
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ascent (Луксор)
03.10.2020 в 11:40
Болонья вошла в переговоры, вышла из переговоров, снова вошла и вышла, вошла-вышла-вошла-вышла, Суркис довольный закурил электронную сигарету...
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+7
-3
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beatles (Крижопіль)
03.10.2020 в 12:38
Oh ja ja natürlich
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+1
-1


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