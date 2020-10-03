Болонья вышла из переговоров по Супряге – СМИ

Спортивный директор "Болоньи" Риккардо Бигон подтвердил, что итальянский клуб не вышел из переговоров о покупке форварда Владислава Супряги.

"Мы бы завершили трансфер Супряги, если бы Динамо приняло наше предложение. Сейчас мы можем с полной уверенностью утверждать, что переговоры по трансферу прекращены", — цитирует Бигона il Resto del Carlino.

Ранее сообщалось, что "Динамо" требовало за Супрягу 15 млн евро, в то время как "Болонья" не была готова расстаться с более, чем десятью миллионами.