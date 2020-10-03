Премьер-лига
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Все билеты на матч Десна – Шахтёр были распроданы за несколько часов
Один из центральных матчей тура пройдет завтра
"Десна" объявила о том, что все билеты на воскресный матч с "Шахтером" были распроданы за пару часов.
В связи с COVID-19 в свободном доступе было всего 900 билетов (без учета абонементов).
"Десна" примет "Шахтер" завтра, 3 октября. Игра начнется в 17:00.
После четырех туров обе команды имеют в своем активе по 8 очков, деля 3-4 позиции в таблице УПЛ.
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Комментарии (2)
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Saturn (Киев)
03.10.2020 в 12:28
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Пришта Литин (Киев)
03.10.2020 в 13:04
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