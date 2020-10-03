Все билеты на матч Десна – Шахтёр были распроданы за несколько часов

"Десна" объявила о том, что все билеты на воскресный матч с "Шахтером" были распроданы за пару часов.

В связи с COVID-19 в свободном доступе было всего 900 билетов (без учета абонементов).

"Десна" примет "Шахтер" завтра, 3 октября. Игра начнется в 17:00.

После четырех туров обе команды имеют в своем активе по 8 очков, деля 3-4 позиции в таблице УПЛ.