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Все билеты на матч Десна – Шахтёр были распроданы за несколько часов

Премьер-лига
(2 голосов)

Один из центральных матчей тура пройдет завтра

Все билеты на матч Десна – Шахтёр были распроданы за несколько часов
Новина українською

"Десна" объявила о том, что все билеты на воскресный матч с "Шахтером" были распроданы за пару часов.

В связи с COVID-19 в свободном доступе было всего 900 билетов (без учета абонементов).

"Десна" примет "Шахтер" завтра, 3 октября. Игра начнется в 17:00.

После четырех туров обе команды имеют в своем активе по 8 очков, деля 3-4 позиции в таблице УПЛ.

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В статье: Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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Saturn (Киев)
03.10.2020 в 12:28
Пора выигрывать
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Пришта Литин (Киев)
03.10.2020 в 13:04
в покер или буру?
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