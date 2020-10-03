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Днепр-1 - Ворскла: смотреть онлайн, видеотрансляция
Старт пятого тура
В первом матче субботнего дня "Днепр-1" на своем поле сыграет против "Ворсклы". Сейчас с днепрянами работает новый тренер, который успел добыть победу в кубке Украины, но разгромного проиграл "Александрии" на прошлых выходных. Всего же, в активе "Днепра-1" лишь одно очко и они постараются прервать неудачную серию в матче с "Ворсклой". Полтавчане, в свою очередь, сейчас делят первую строчку с "Динамо".
Смотрите прямую видеотрансляцию игры бесплатно прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала FootballHub. Текстовый онлайн поединка будет на нашем сайте
Favbet-лига. 5-й тур
3 октября, Днепр, стадион "Днепр-арена"
"Днепр-1" 14:00 "Ворскла"