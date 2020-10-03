  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Днепр-1 - Ворскла: смотреть онлайн, видеотрансляция
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр-1 - Ворскла: смотреть онлайн, видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Старт пятого тура

Днепр-1 - Ворскла: смотреть онлайн, видеотрансляция
UA-Футбол
Новина українською

В первом матче субботнего дня "Днепр-1" на своем поле сыграет против "Ворсклы". Сейчас с днепрянами работает новый тренер, который успел добыть победу в кубке Украины, но разгромного проиграл "Александрии" на прошлых выходных. Всего же, в активе "Днепра-1" лишь одно очко и они постараются прервать неудачную серию в матче с "Ворсклой". Полтавчане, в свою очередь, сейчас делят первую строчку с "Динамо".

Читайте такжеДнепр-1 - Ворскла. Анонс и прогноз матча

Смотрите прямую видеотрансляцию игры бесплатно прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала FootballHub. Текстовый онлайн поединка будет на нашем сайте здесь.

Favbet-лига. 5-й тур
3 октября, Днепр, стадион "Днепр-арена"
"Днепр-1" 14:00 "Ворскла"

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...