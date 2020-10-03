Кулач забил 5-й гол в 6 последних матчах

Нападающий "Ворсклы" Владислав Кулач отметился очередным голом в матче против "Днепра-1" (1:1 после первого тайма).

Для 27-летнего игрока этот гол стал 5-м в последних 6 матчах во всех турнирах.

До этого Владислав сделал дубль в ворота "Руха" в дебютном туре УПЛ, после чего оформил еще один дубль в ворота "Львова" в Кубке Украины.