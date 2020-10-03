Днепр-1 - Ворскла 2:2. Полтава снова оступается

...ну не хочется говорить о судьях, но симуляцию все таки надо распознавать со стороны легионеров Ворксы, у Романова видно кофе на брюки пролилось. Днепр - сколько атак нужно, чтобы сделать один единственный удар, слабо..., очень слабо... Судья опять в теме видно, нараздавал все что можно и не нужно...