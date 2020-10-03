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Днепр-1 - Ворскла 2:2. Полтава снова оступается

Премьер-лига
(1 голосов)

Йовичевич пока что без побед

Днепр-1 - Ворскла 2:2. Полтава снова оступается
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет о матче ожидайте в ближайшее время

Днепр. Стадион "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Юрий Иванов (Макеевка)
Ассистенты: Александр Войтюк (Запорожье), Александр Жуков (Харьков)
СК Днепр-1 - Ворскла 2:2
Голы: Александр Назаренко 14, Сергей Булеца 90+5- Владислав Кулач 42, Ибрахим Кане 66
СК Днепр-1: Богдан Сарнавский, Владимир Адамюк, Артем Довбик, Игорь Когут (Сергей С.Кравченко 79), Андрей Цуриков, Дуглас Силва, Лукас Тейлор (Александр Сваток 54), Владислав Дубинчак, Александр Назаренко, Арсений Батагов (Франциско Ди Франко 79), Даниил Игнатенко (Сергей Булеца 62)
Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Наджиб Якубу, Александр Скляр, Владислав Кулач (Евгений Опанасенко 86), Сергей Яворский, Владимир Чеснаков, Давид Пуцлин, Ибрахим Кане, Павел Ребенок (Дмитрий Щербак 46), Пап-Альюн Ндиайе
Предупреждения: Игорь Когут 25, Даниил Игнатенко 52, Дуглас Силва 58, Андрей Цуриков 73, Андрей Цуриков 74 - Владислав Кулач 15, Александр Скляр 33, Наджиб Якубу 60, Александр Скляр 81, Ибрахим Кане 89, Ибрахим Кане 90+4
Удаления: Андрей Цуриков 74 - Александр Скляр 81, Ибрахим Кане 90+4

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В статье: Ворскла (Полтава) Владислав Кулач СК Днепр-1 Александр Назаренко Ибрахим Кане
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Комментарии (9)
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Footballhead (м. Чернігів)
03.10.2020 в 16:10
Видихаються поволі ворскляни, але це було очевидно: лавка мала, гравці не рівня хоча би Десни, да і сили у них грати одним і тим самим складом закінчувалися як наслідок. Потрібна ротація, але навіть з існуючим бюджетом вони досі не програли ані разу. Молодці, полтавці.
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Dimka26 (Чернигов)
03.10.2020 в 16:09
Было видно, что Кане 10 минут на нервах. Максимову нужно было менять его. Хотя, что удаление, что не удаление, считаю, что пропустили гол чисто потому что подсели все в штрафной и никто не прессинговал
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avatar
usovvictor (Kharkov)
03.10.2020 в 16:07
...ну не хочется говорить о судьях, но симуляцию все таки надо распознавать со стороны легионеров Ворксы, у Романова видно кофе на брюки пролилось. Днепр - сколько атак нужно, чтобы сделать один единственный удар, слабо..., очень слабо... Судья опять в теме видно, нараздавал все что можно и не нужно...
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Хиденг (Днепр)
03.10.2020 в 16:01
Обезьяна натуральная!!! И цвет кожи тут не при чём - я не расист!
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Счётчик шансов (Полтава)
03.10.2020 в 16:02
Благодаря ему вы теперь очечком машете...
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-2
Хиденг (Днепр)
03.10.2020 в 16:09
Ну вам то два продырявили - сам ниже жалуешься. *опошники!
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Счётчик шансов (Полтава)
03.10.2020 в 16:01
Зачем забрали у нас 2 очка? Вам же из них только одно достанется!
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-2
аалекс ( Крым)
03.10.2020 в 16:01
Первый тайм - скучновато, во втором раскачались. Игра получилась нервная, судья карточек не жалел. Счет по игре, Ворскла рано поверила в победу. Ризныка перехвалили - в первом чуть не привез, во втором не выручил. Днепру на следующий сезон с такой игрой в Еврокубках будет тяжело.)))
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+3
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lektor (Мариуполь)
03.10.2020 в 16:12
ты так написал будто им гарантировано место в еврокубках
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