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Додо: Этот сезон УПЛ будет гораздо сложнее, чем предыдущий

Премьер-лига
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"Горняки" не лучшим образом начали кампанию

Додо: Этот сезон УПЛ будет гораздо сложнее, чем предыдущий
Новина українською

Вингбек "Шахтера" Додо в интервью Shakhtar News рассказал о том, как команда готовится к матчу 5-го тура Премьер-лиги с "Десной".

– Неделя полна очень важных тренировок: корректируем некоторые нюансы в защите и атаке. В обороне мы должны себя показывать намного лучше, чем в последних матчах. За восемь дней состоялось три поединка – очень утомительно, некогда было глобально отрабатывать контекст игры. Но сейчас на это была неделя, и мы смогли подтянуться в определенных аспектах и подготовиться к встрече с "Десной".

– У команд сейчас поровну очков. Это влияет на настрой?

– Конечно, постараемся добиться победы, как и всегда. Помню наш последний матч на выезде, который мы выиграли. Надеюсь, к предстоящему поединку подойдем таким же образом, потому что победа очень нужна.

– Смотрел встречи "Десны" в текущем чемпионате? Что скажешь о сопернике?

– Да, уже просматривали и постарались изучить их наилучшим образом. Они прибавили по сравнению с минувшим годом, плюс участвовали в квалификации Лиги Европы. В этом сезоне чемпионат будет намного сложнее, чем в прошлом, так что мы должны быть хорошо подготовлены ко всем соперникам, чтобы добиваться побед и стать чемпионом.

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В статье: Шахтер (Донецк) Додо
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