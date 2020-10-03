Ингулец подписал 20-летнего вингера Спортинга

"Ингулец" подписал вингера "Спортинга". Новичком украинской команды стал Рудольф Благоги.

20-летний ганец выступал за команду U-19 в Лиссабоне.

Контракт с Благоги подписан на 5 лет, а сам игрок будет выступать в "Ингульце" под 7-м номером. Рудольф способен сыграть по всему фронту атаки, но основная позиция - левый вингер.

Нарезка хайлайтов с участием молодого вингера