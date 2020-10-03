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Ингулец подписал 20-летнего вингера Спортинга
Рудольф Благоги будет выступать под 7-м номером
"Ингулец" подписал вингера "Спортинга". Новичком украинской команды стал Рудольф Благоги.
20-летний ганец выступал за команду U-19 в Лиссабоне.
Контракт с Благоги подписан на 5 лет, а сам игрок будет выступать в "Ингульце" под 7-м номером. Рудольф способен сыграть по всему фронту атаки, но основная позиция - левый вингер.
Нарезка хайлайтов с участием молодого вингера
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Комментарии (12)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
03.10.2020 в 18:09
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alex69 (Париж)
03.10.2020 в 18:06
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TIRAN (Донецк (Украина!))
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rubizhansky (Рубежное)
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Impressed (Украина)
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rubizhansky (Рубежное)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
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Djibouti (Djibouti)
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pofig 50 (Олександрія)
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Impressed (Украина)
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Dardolis (Первомайск)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
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