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Ингулец подписал 20-летнего вингера Спортинга

Премьер-лига
(1 голосов)

Рудольф Благоги будет выступать под 7-м номером

Ингулец подписал 20-летнего вингера Спортинга
Новина українською

"Ингулец" подписал вингера "Спортинга". Новичком украинской команды стал Рудольф Благоги.

20-летний ганец выступал за команду U-19 в Лиссабоне.

Контракт с Благоги подписан на 5 лет, а сам игрок будет выступать в "Ингульце" под 7-м номером. Рудольф способен сыграть по всему фронту атаки, но основная позиция - левый вингер.

Нарезка хайлайтов с участием молодого вингера

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Ингулец (Петрово)
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Комментарии (12)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
03.10.2020 в 18:09
как уже только не оговаривались при упоминании слова "вингер": цыгавнык - свингер, эти - винегр...))) какие ещё будут варианты?
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alex69 (Париж)
03.10.2020 в 18:06
Ни о чем )))
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TIRAN (Донецк (Украина!))
03.10.2020 в 17:42
Нарезка хайлайтов с участием молодого винегра (c) ))))))))
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rubizhansky (Рубежное)
03.10.2020 в 17:14
Так... а кто из них новичок Ингульца. Хоть бы подписали.
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Impressed (Украина)
03.10.2020 в 17:17
що ти зморозив?
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-2
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rubizhansky (Рубежное)
03.10.2020 в 17:19
Верхнее фото с надписью "Ласкаво просимо". На фото Рудольф и Поворознюк. Это шутка была такая. Типа, кто из них новичок? Непонятно... Печально когда беда с юмором.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
03.10.2020 в 18:04
м-да...плохо, когда тяжело доходит
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Djibouti (Djibouti)
03.10.2020 в 17:11
После двух матчей по 4:1 Шарану снова карт бланш
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pofig 50 (Олександрія)
03.10.2020 в 17:06
Всі команди підписують когось,одна Олександрія бикує..Не потраплять і в першу шістку..А воротарі так це зовсім прірва,скільки мишей наловити..
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Impressed (Украина)
03.10.2020 в 17:00
этот чувак не гуглится(((
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Dardolis (Первомайск)
03.10.2020 в 17:41
Даже на англоязычных сайтах...Как они его нашли ...
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TIRAN (Донецк (Украина!))
03.10.2020 в 18:19
Player stats of Rudolf Blagogee (Sporting Lissabon U19) ➤ Goals ➤ Assists ➤ Matches played ➤ All performance data. ОЧЕНЬ легко гуглится
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