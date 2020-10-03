СК Днепр-1 - Ворскла 2:2. Обзор матча и видео голов

В рамках 5-го тура "Днепр-1" сыграл в результативную ничью с "Ворсклой". Счет в матче открыли днепряне - голом отметился Александр Назаренко на 14-й минуте встречи. Главный тренер полтавчан Юрий Максимов сумел перестроить игру своей команды и на 66-й минуте гости вышли вперед. Но в итоге "Ворскла" не смогла удержать преимущество и упустила победу на 90+5 минуте... Последний гол в поединке забил вышедший на замену полузащитник хозяев Сергей Булеца.

Днепр. Стадион "Днепр-Арена"

Главный арбитр: Юрий Иванов (Макеевка)

Ассистенты: Александр Войтюк (Запорожье), Александр Жуков (Харьков)

СК Днепр-1 - Ворскла 2:2

Голы: Александр Назаренко 14, Сергей Булеца 90+5- Владислав Кулач 42, Ибрахим Кане 66

СК Днепр-1: Богдан Сарнавский, Владимир Адамюк, Артем Довбик, Игорь Когут (Сергей С.Кравченко 79), Андрей Цуриков, Дуглас Силва, Лукас Тейлор (Александр Сваток 54), Владислав Дубинчак, Александр Назаренко, Арсений Батагов (Франциско Ди Франко 79), Даниил Игнатенко (Сергей Булеца 62)

Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Наджиб Якубу, Александр Скляр, Владислав Кулач (Евгений Опанасенко 86), Сергей Яворский, Владимир Чеснаков, Давид Пуцлин, Ибрахим Кане, Павел Ребенок (Дмитрий Щербак 46), Пап-Альюн Ндиайе

Предупреждения: Игорь Когут 25, Даниил Игнатенко 52, Дуглас Силва 58, Андрей Цуриков 73, Андрей Цуриков 74 - Владислав Кулач 15, Александр Скляр 33, Наджиб Якубу 60, Александр Скляр 81, Ибрахим Кане 89, Ибрахим Кане 90+4

Удаления: Андрей Цуриков 74 - Александр Скляр 81, Ибрахим Кане 90+4