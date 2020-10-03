Эксперт: Вторая желтая Цурикову – это просто позор

Судейский эксперт Мирослав Ступар остался крайне недоволен уровнем судейства Юрия Иванова в матче пятого тура УПЛ между "Днепром-1" и "Ворсклой". Те решения, которые принимал арбитр, свидетельствуют о его низкой квалификации, убежден эксперт.

- Показательной может быть ситуация на 54-й минуте, когда Лукас Тейлор в борьбе выиграл мяч, но потянул заднюю поверхность бедра. Мяч был у него, но бразилец сигнализировал о травме. Кане на это не обращал внимания и подхватил мяч, Игнатенко вступил в борьбу и нарушил правила. А как же принцип фэйр-плей? Игнатенко справедливо получил желтую карточку, потому что фолил со злостью, но почему Иванов не обратил внимания на Лукаса Тейлора? Ты же видел, что игрок поднял руку – дай свисток и разыграй затем спорный мяч. Это твоя обязанность – стоять на защите здоровья футболистов. Это свидетельствует о непрофессионализме и непонимание футбола, - отметил экс-арбитр ФИФА.

- Арбитр показал игрокам тринадцать желтых карточек, две из которых превратились в красные. Не все было четко с дисциплинарными санкциями, - говорит Мирослав Иванович. - Например, вторая желтая Цурикову – это просто позор. На 74-й минуте он получил первое предупреждение за грубую игру, а уже через минуту в борьбе с Пердутой сфолил на бровке у центральной линии поля. Не было умысла, не было грубости – надо же понимать характер борьбы, - возмущается эксперт.

- А теперь относительно удаления Скляра. Он получил свою желтую карточку в первом тайме справедливо, но за что был наказан на 81-й минуте? Игрок "Днепра-1" контролировал мяч, Скляр сзади постелился в подкате и выбил мяч из-под ног, задев при этом ногу соперника. Штрафной удар, но не желтая карточка. Иванов как будто чувствовал, что Цурикова выгнал несправедливо и искал повода уравнять шансы. Но это непрофессионально. Судить надо то, что есть, а не искать поводов выровнять составы.

На 88-й минуте произошла конфронтация, - говорит эксперт, - Арбитр наказал желтыми карточками Кане и Назаренко – нет вопросов. Но уже в компенсированное время Кане намеренно сфолил перед своей штрафной, сорвал атаку – и только штрафной, без карточки для футболиста "Ворсклы". Зато на 90+4-й минуте, когда Дубинчак на левой бровке на средней линии поля пробросил мяч, а Кане сфолил против него, Иванов наказал игрока вторым "горчичником". Не понимаю, почему он пропустил фол двумя минутами ранее, почему такая непоследовательность, любительский подход, - сказал Мирослав Иванович.

Отметим, что матч между "Днепром-1" и "Ворсклой" завершился со счетом 2:2.

Судейство матчей УПЛ - в телеграм-канале >>>