Ворскла сама виновата в потере очков. Максимов заставил играть на отбой и не заменил нервного Кане

В Днепре стартовал пятый тур украинского чемпионата. В родном городе "Днепр-1" принимал "Ворсклу", которая шла без поражений и до стартового свистка делила первое место с киевским "Динамо". Перчинку в противостояние добавлял Игорь Йовичевич. Руководством днепрян хорватский тренер был призван спасать команду, которая за три игры лишь однажды смогла не проиграть. На секундочку, у полтавчан было в десять раз больше очков (десять к одному).

"Позитивные сдвиги есть, но впереди еще много работы"

"Вероятно, что в старте выйдет Сергей Булеца. Молодой чемпион мира заслуживает быть основным футболистом "Днепра-1", - строки из нашего анонса, в котором мы выразили надежду, что при новом тренере молодой полузащитник будет чаще выходить в старте днепрян. Однако, к нашему удивлению, он оказался на скамейке. Интересно, что нужно сделать Сергею, чтобы начать появляться с первых минут? Возможно, забить спасительный гол на последней минуте...

Йовичевич проводил первый домашний матч в статусе тренера "Днепра-1". Неделю назад он был посрамлен в Александрии и пошли разговоры, что хорватский тренер - не уровень амбиций нового клуба и вывести днепрян в еврокубки у него точно не получится. Согласитесь, обыграть одного из лидеров - идеальный шанс ответить всем и сразу.

На протяжении всех 90 минут Йовичевич был полностью в игре. Наставник постоянно подсказывал что-то своим игрокам, спорил с боковым арбитром, покидал техническую зону и несколько раз даже заступил за линию поля. Это называется мотивация. Но не только этим запомнился хорват. Уже видно, что он начал перестройку в новой команде. Футболисты отказались от примитивных навесов на Довбика, добавили в скорости и агрессии. Конечно, до идеала еще далеко. Но это гораздо лучше потуг днепрян в играх с "Олимпиком" и "Ингульцом".

Активность и желание, которые вели хозяев на протяжении всего матча, помогли им выйти вперед. Когут, получив мяч после вбрасывания аута, выдал отличную передачу на дальнюю штангу, где Назаренко оставалось сделать одну вещь - не промахнуться. Назаренко забивает за команду из Днепра. Нет, друзья, это не 2008-й. На дворе 2020-й, и это другой Назаренко, Александр, и другой "Днепр".

Однако если в атаке желание приносило результат, то в защите был провал за провалом - оба пропущеных войдут в перечень того, как делать не надо. Отдельно выделим гол Кане, который в середине второго тайма вывел вперед "Ворсклу". Йовичевич продолжил свой эксперимент и поставил Лукаса Тэйлора на правый фланг обороны. Он не провалился, но получил повреждение, после чего его заменил Сваток. Защита "Днепра-1" в целом, и Александр в частности, испугались 20-летнего Кане и просто начали расступаться перед ним, что позволило Ибрагиму прорваться в штрафную, а после еще и нанести прицельный удар. Хорватскому тренеру ничего не оставалось, кроме как расстроено взмахнуть руками. Работы у него еще предостаточно.

"Сесть в защиту и проиграть - худшее решение, какое можно было придумать"

В анонсе к матчу мы не поверили букмекерам и назвали "Ворсклу" фаворитом встречи. Все таки, коллектив Максимова смотрелся уверенно, а в кубке не заметил "Львов". Однако первую часть матча они играли неважно. Не сказать, что "Днепр-1" превосходил их по всем параметрам, а дело шло к разгрому. Просто сегодняшняя "Ворскла" проигрывала себе же двухнедельной давности. Понимал это и Максимов, который в попытках завести свою команду, успел заработал желтую карточку.

Но и такая Полтава все равно смогла сравнять счет в проигранном первом тайме. Хотя это скорее укор в сторону защиты противника. Сначала они ничего не смогли сделать с Пердутой (Игорь сегодня просто разрывал правый фланг соперника), а после не уследили за Кулачем, который в штрафной без особых препятствий пробил головой. В точно таком же стиле он отправил дубль в ворота "Львова" посреди этой недели. Чисто для интереса, рост Владислава - 177 см.

Второй тайм гости провели гораздо лучше первого. Свою роль тут точно сыграл Максимов. Уверены, что сначала он наскипидарил своих подопечных в перерыве, а после этого заменил Ребенка, о существовании которого автор в первой части игры даже подзабыл. Очень больно по команде ударило отсутствие Степанюка. Судя по всему, форвард полтавчан сейчас травмирован, из-за чего он даже не попал в заявку. В четырех предыдущих матчах он забивал трижды и вместе с Кулачем доставлял немало проблем защитникам соперникам. А сегодня он помочь команде в созидании не мог.

Однако похвалив Максимова выше, в этом абзаце мы будем его ругать. Ведь в концовке матча он перестал контролировать ситуацию, из-за чего его команда и упустила победу. Во-первых, он дал команду своим футболистам играть от обороны, после чего они, как котята, прижались в собственной штрафной и просто ждали свистка. Команде, которая идет на первом месте и ставит цель играть в еврокубках - такого делать негоже. Против них сегодня играла не "Бавария" и не "Шахтер", а, при всем уважении, кризисный "Днепр-1".

Вторая ошибка Максимова - он не проконтролировал ситуацию с Кане. Благодаря своему смелому голу Ибрагим мог получить от нас награду "герой игры", однако за короткий отрезок дважды получил желтую карточку и отправился отдыхать. Даже люди впервые посмотревшие сегодня футбольный матч, могли заметить, что 20-летний футболист ближе к концу начал глупить и нервничать на ровном мест. Юрию Максимову нужно было поговорить с игроком, а еще лучше, заменить его от греха. Он этого делать не стал и итог был очевиден - удаление. Что было дальше? Защита гостей не справилась с Булецой и полузащитник нанес прицельный выстрел из-за пределов штрафной площади. Наше мнение - Рызник мог, но не выручил. 2:2 и финальный свисток.

"Перевыполненая норма ЖКМ"

Мы не получаем дополнительную дозу эндорфинов от того, что лишний раз упоминаем судейство, однако сегодня действия Юрия Иванова обсудим отдельно. Главный судья решил перевыполнить норму ЖКМ (желтых карточек за матч), выписав в сумме 12 предупреждений. Три игрока даже не дожили, в переносном смысле, до конца игры. И у нас остались вопросы. По нашему скромному мнению, вторая желтая Цурикову и Скляру - достаточно спорная, особенно это касается удаления игрока "Днепра-1". С другой стороны, некоторые скажут, что удалив Скляра, Иванов просто таким образом реабилитировался. Возможно это и так, но в целом Юрий Владимирович отсудил на не самом высоком уровне.

После окончания матча игроки "Днепра-1" очень бурно радовались набранному очку. Недоброжелатели напомнят, что в УПЛ они еще не побеждали. Болельщики скажут, что сегодняшняя ничья - первый шаг к исцелению. И каждая из сторон будет права.

"Ворскла" второй раз подряд не побеждает и международная пауза должна сыграть им на руку. Однако сегодня они сами упустили выиграшный матч и Юрий Максимов точно не будет подбирать ласковые слова в раздевалке. 11 очков после пяти игр - результат хороший, но могло быть и лучше.

Днепр. Стадион "Днепр-Арена"

Главный арбитр: Юрий Иванов (Макеевка)

Ассистенты: Александр Войтюк (Запорожье), Александр Жуков (Харьков)

СК Днепр-1 - Ворскла 2:2

Голы: Александр Назаренко 14, Сергей Булеца 90+5 - Владислав Кулач 42, Ибрахим Кане 66

СК Днепр-1: Богдан Сарнавский, Владимир Адамюк, Артем Довбик, Игорь Когут (Сергей С.Кравченко 79), Андрей Цуриков, Дуглас Силва, Лукас Тейлор (Александр Сваток 54), Владислав Дубинчак, Александр Назаренко, Арсений Батагов (Франциско Ди Франко 79), Даниил Игнатенко (Сергей Булеца 62)

Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Наджиб Якубу, Александр Скляр, Владислав Кулач (Евгений Опанасенко 86), Сергей Яворский, Владимир Чеснаков, Давид Пуцлин, Ибрахим Кане, Павел Ребенок (Дмитрий Щербак 46), Пап-Альюн Ндиайе

Предупреждения: Игорь Когут 25, Даниил Игнатенко 52, Дуглас Силва 58, Андрей Цуриков 73, Андрей Цуриков 74 - Владислав Кулач 15, Александр Скляр 33, Наджиб Якубу 60, Александр Скляр 81, Ибрахим Кане 89, Ибрахим Кане 90+4

Удаления: Андрей Цуриков 74 - Александр Скляр 81, Ибрахим Кане 90+4