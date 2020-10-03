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ФК Львов арендовал базу Карпат на три года

Премьер-лига
(2 голосов)

Вероятно, "Львов" взял в аренду базу у Пётра Дыминского

ФК Львов арендовал базу Карпат на три года
Новина українською

ПФК "Львов" арендовал тренировочную базу "Карпат" в поселке Брюховичи.

Соглашение рассчитано на три года. По информации канала "Футбол", аренда была произведена, вероятно, у Пётра Дыминского.

Новый владелец базы уже проводит ребрендинг обьекта.

ФК Львов арендовал базу Карпат на три года - изображение 1
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В статье: ФК Львов Петр Дыминский Карпаты (Львов)
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