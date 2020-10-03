  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Болотников: Дыминский, похоже, решил нас добить - Карпаты не потянули его цену
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Болотников: Дыминский, похоже, решил нас добить - Карпаты не потянули его цену

Премьер-лига
(1 голосов)

Директор по развитию "Карпат" высказался насчет аренды базы ФК "Львовом"

Болотников: Дыминский, похоже, решил нас добить - Карпаты не потянули его цену
Новина українською

В СМИ появилась информация, что ФК "Львов" арендовал базу "Карпат" у Петра Дыминского.

Директор по спортивному развитию львовских "Карпат" Сергей Болотников прокомментировал эту ситуацию.

"Петр Петрович, похоже, решил нас добить. Все последние месяцы он сдавал "Карпатам" базу в аренду. Мы вели переговоры по цене, чтобы подписать долгосрочный арендный договор или даже выкупить базу. Но Дыминский выставил такой счет, как будто речь идет о базе в Конча-Заспе.

"Карпаты" не потянули бы такие расходы, даже если бы считали их рациональными (в чем есть большие сомнения). Но это никого не волновало - с нами не стали торговаться. Поэтому мы покинули базу, которую в тот же день без лишних сантиментов Дыминский передал ФК "Львов", - заявил Болотников.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Петр Дыминский Карпаты (Львов) Сергей Болотников
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...