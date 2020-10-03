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Болотников: Дыминский, похоже, решил нас добить - Карпаты не потянули его цену
Директор по развитию "Карпат" высказался насчет аренды базы ФК "Львовом"
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Директор по спортивному развитию львовских "Карпат" Сергей Болотников прокомментировал эту ситуацию.
"Петр Петрович, похоже, решил нас добить. Все последние месяцы он сдавал "Карпатам" базу в аренду. Мы вели переговоры по цене, чтобы подписать долгосрочный арендный договор или даже выкупить базу. Но Дыминский выставил такой счет, как будто речь идет о базе в Конча-Заспе.
"Карпаты" не потянули бы такие расходы, даже если бы считали их рациональными (в чем есть большие сомнения). Но это никого не волновало - с нами не стали торговаться. Поэтому мы покинули базу, которую в тот же день без лишних сантиментов Дыминский передал ФК "Львов", - заявил Болотников.