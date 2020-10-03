Матч с Днепром-1 стал для капитана Ворсклы Чеснакова 300-м в УПЛ

В матче 5-го тура УПЛ "Ворскла" на выезде сыграла с "Днепром-1" в ничью 2:2.

Капитан полтавчан Владимир Чеснаков провел на поле все 90 минут. Этот поединок стал для 32-летнего защитника 300-м в рамках чемпионата Украины - все эти три сотни матчей Чеснаков сыграл в футболке "Ворсклы".

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