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Матч с Днепром-1 стал для капитана Ворсклы Чеснакова 300-м в УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

Все 300 матчей Владимир провел в составе полтавчан

Матч с Днепром-1 стал для капитана Ворсклы Чеснакова 300-м в УПЛ
Новина українською

В матче 5-го тура УПЛ "Ворскла" на выезде сыграла с "Днепром-1" в ничью 2:2.

Капитан полтавчан Владимир Чеснаков провел на поле все 90 минут. Этот поединок стал для 32-летнего защитника 300-м в рамках чемпионата Украины - все эти три сотни матчей Чеснаков сыграл в футболке "Ворсклы".

Футболисты, которые провели наибольшее количество матчей за один клуб в УПЛ

Игрок

Клуб

Сезоны

Матчи

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

1994-2017

426

2.

Дарио СРНА

Шахтер

2004-2018

339

3.

Александр ГОРЯИНОВ

Металлист

1994-2015

331

4.

Вячеслав ЧЕЧЕР

Металлург Д

2002-2015

321

5.

Руслан РОТАНЬ

Днепр

2000-2017

316

6.

Владимир ЧЕСНАКОВ

Ворскла

2008-2021

300

7.

Олег ГУСЕВ

Динамо

2004-2018

296

8.

Арменд ДАЛЛКУ

Ворскла

2006-2016

292

9.

Андрей ПЯТОВ

Шахтер

2008-2021

290

10.

Игорь ХУДОБЯК

Карпаты

2007-2018

278
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В статье: Владимир Чеснаков Ворскла (Полтава)
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Источник:
Sport.ua
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