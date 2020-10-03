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Матч с Днепром-1 стал для капитана Ворсклы Чеснакова 300-м в УПЛ
Все 300 матчей Владимир провел в составе полтавчан
В матче 5-го тура УПЛ
Капитан полтавчан Владимир Чеснаков провел на поле все 90 минут. Этот поединок стал для 32-летнего защитника 300-м в рамках чемпионата Украины - все эти три сотни матчей Чеснаков сыграл в футболке "Ворсклы".
Футболисты, которые провели наибольшее количество матчей за один клуб в УПЛ
|
Игрок
|
Клуб
|
Сезоны
|
Матчи
|
1.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Динамо
|
1994-2017
|
426
|
2.
|
Дарио СРНА
|
Шахтер
|
2004-2018
|
339
|
3.
|
Александр ГОРЯИНОВ
|
Металлист
|
1994-2015
|
331
|
4.
|
Вячеслав ЧЕЧЕР
|
Металлург Д
|
2002-2015
|
321
|
5.
|
Руслан РОТАНЬ
|
Днепр
|
2000-2017
|
316
|
6.
|
Владимир ЧЕСНАКОВ
|
Ворскла
|
2008-2021
|
300
|
7.
|
Олег ГУСЕВ
|
Динамо
|
2004-2018
|
296
|
8.
|
Арменд ДАЛЛКУ
|
Ворскла
|
2006-2016
|
292
|
9.
|
Андрей ПЯТОВ
|
Шахтер
|
2008-2021
|
290
|
10.
|
Игорь ХУДОБЯК
|
Карпаты
|
2007-2018
|
278