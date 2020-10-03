Рух - ФК Львов 0:0. Видеообзор матча

В рамках пятого тура чемпионата Украины состоялось львовское дерби между "Рухом" и "Львовом". Команды не выявили победителя и не смогли забить голов. После пяти туров "Рух" и "Львов" главные аутсайдеры УПЛ, команды расположились на 13-й и 14-й строчках в турнирной таблице.

Львов. Стадион "Арена-Львов"

Главный арбитр: Дмитрий Кутаков (Киевская область)

Ассистенты: Сергей Приступа (Киев), Максим Чертоляс (Херсон)

Рух - ФК Львов 0:0

Рух: Александр Бандура, Игорь Дуць, Валерий Федорчук, Юрий Климчук (Ростислав Русин 81), Эрик Глига, Марьян Мысык (Богдан Бойчук 60), Ярослав Мартынюк, Иван Брикнер, Вадим Парамонов, Андрей Кухарук (Милош Стаменкович 38), Николай Кухаревич (Даниил Кондраков 60)

ФК Львов: Орест Костик, Макс Челич, Шина, Михкель Айнсалу, Игорь Кошман (Рафаэль Сабино 90+2), Донатас Казлаускас, Егор Клименчук, Юрий Кравчук, Максим Грисьо (Ярослав Богунов 46), Пахтман Филипе (Назарий Ныч 65), Маруан Михоби

Предупреждения: Марьян Мысык 32, Игорь Дуць 50 - Максим Грисьо 8

Удаление: Вадим Парамонов 34 (фол последней надежды)