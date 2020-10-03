Президент СК Днепр-1: Мы были в психологической яме, сейчас начали с нее выбираться

Почетный президент СК "Днепр-1" Юрий Береза ​​поделился мыслями после ничьи с "Ворсклой" в матче 5-го тура УПЛ.

"На самом деле, у нас начался спад еще после игры с "Колосом" в прошлом сезоне, и некоторые говорят, что мы пытаемся еще найти какое-то "дно", хотя подбор исполнителей и вообще команда у нас довольно таки неплохие. И здесь, в первую очередь хочу поблагодарить главного тренера, который нашел слова, которые были нужны команде в раздевалке перед началом матча. по игре сегодня счет не соответствует тому, что происходило на поле, но за то мы и любим футбол. сегодня было много эмоций. Конечно, я был бы более доволен, если бы у нас по итогам матча было три набранных очка. К сожалению, этого нет. Мы ищем игру, новый тренер ищет взаимопонимание с командой, и ищет ту "химию", которая нам необходима.

Сегодня мне хочется поблагодарить днепровским болельщикам, которые пришли на стадион. Мы уже много времени не общаемся, и сегодня эта поддержка была очень важной для команды. Что касается команды, то считаю, что как раз сейчас мы и пойдем на подъем, и будем радовать всех болельщиков качеством своего футбола. Я вижу это по тому, что происходит внутри команды. Команда была в психологической яме, и сейчас она начала с нее выбираться. Пусть сегодня была ничья, но с моральной точки зрения сегодня была победа. Поэтому хочу поздравить болельщиков с тем, что несмотря ни на что, мы сегодня не проиграли. И теперь мы стоим на пути завершения провального состояния команды. Этот матч - наша эмоциональная победа: над собой и тем, что над нами нависало", - рассказал Юрий Береза.