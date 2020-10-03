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Юрий Максимов: Могу взять вину на себя, не успел вовремя сделать замены

Премьер-лига
(2 голосов)

Наставник полтавчан подвел итоги ничьи с "Днепром-1"

Юрий Максимов: Могу взять вину на себя, не успел вовремя сделать замены
Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал ничью с "Днепром-1" в матче 5-го тура УПЛ.

- В последнее время в матчах между этими командами всегда много эмоций, а сегодня было еще много голов. Каким вы увидели этот матч?

- Игра, кажется, давалась, и мы выигрывали 2:1. На одного игрока было больше. Где-то опыта не хватает, чтобы контролировать игру в дальнейшем, и сразу опустились в оборону. Не успели произвести замену: где-то полминуты не хватило, чтобы заменить Скляра. То же произошло с Кане. Если бы провели замену, возможно, добились бы результата. Могу взять вину на себя, потому что не успел вовремя заменить одного и второго.

Читайте такжеВорскла сама виновата в потере очков. Максимов заставил играть на отбой и не заменил нервного Кане

- Удаление, много желтых карточек...

- Это футбол, эмоции, борьба. Это нормальное явление.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов УПЛ СК Днепр-1
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Комментарии (2)
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Saturn (Киев)
03.10.2020 в 21:33
Не повезло просто
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Пришта Литин (Киев)
03.10.2020 в 20:53
Да нормально на вьіезде ничья в Днепре.
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