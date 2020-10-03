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Юрий Максимов: Могу взять вину на себя, не успел вовремя сделать замены
Наставник полтавчан подвел итоги ничьи с "Днепром-1"
Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал
- В последнее время в матчах между этими командами всегда много эмоций, а сегодня было еще много голов. Каким вы увидели этот матч?
- Игра, кажется, давалась, и мы выигрывали 2:1. На одного игрока было больше. Где-то опыта не хватает, чтобы контролировать игру в дальнейшем, и сразу опустились в оборону. Не успели произвести замену: где-то полминуты не хватило, чтобы заменить Скляра. То же произошло с Кане. Если бы провели замену, возможно, добились бы результата. Могу взять вину на себя, потому что не успел вовремя заменить одного и второго.
- Удаление, много желтых карточек...
- Это футбол, эмоции, борьба. Это нормальное явление.