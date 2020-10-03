Йовичевич: Учитывая сегодняшнюю игру, считаю, что Днепр-1 на правильном пути

Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич поделился мыслями после ничьи с "Ворсклой" в матче 5-го туре УПЛ.

- В первую очередь, футбол - это игра, эмоции. Мы играем для болельщиков. Хотели им подарить хорошую игру. Не только результат, а игру - чтобы они увидели, что команда играет для болельщиков и представляет клуб лучшим образом. Учитывая сегодняшнюю игру, считаю, что мы на правильном пути. В первом тайме мы играли по такой структуре, не давали ничего делать сопернику. Очень хорошему сопернику, неудобному, жесткому. "Ворскла" не случайно вверху турнирной таблицы, но первый тайм был чисто нашим. Должны были тогда решать судьбу матча. То, что нам забили гол, психологически повлияло. Второй тайм тоже понравился структурой игры. Мы имели свои моменты, ритм, чтобы отвечать на их вертикальную игру. Должны были забивать, но пропустили. Боролись до конца, и, что очень меня радует как тренера, команда не теряла структуру и ответственность. Были изменения по ходу матча как у нас, так и у них, давили, накрывали. 120 минут в кубковом матче должны повлиять, но у команды были такие эмоции, что они бежали друг за друга. Команда росла с минуты к минуте, и тот гол - награда для команды.

- Второй гол похож на те, что команда пропускала: игрок обыграл почти всех. Что с этим делать?

- Слушайте, это мастерство футболиста - оно ​​тоже имеет вес. Так, были определенные ошибки, мы их разберем на теории, потому что очень легко открывалась дорога к воротам. Основные принципы обороны - закрыть створ ворот. Очень легко открывалась дорога - как в аэропорту. Будем работать над этим. Мы вообще не тренировались - начали из цикла трех матчей за неделю. Тактических тренировок почти не было. Лишь восстановление. Сейчас, после выходных иметь 15 дней, чтобы серьезно подготовиться к следующим матчам.

- Обратили ли вы внимание, изучая нашу команду, большое количество пропущенных мячей идет с 14-й зоны. Так же и сегодня было. Что с этим делать?

- 14 зона - самая опасная. Кто ее выигрывает - побеждает. Кстати, мы тоже забили с 14-й зоны. Как я говорил, мы первый тайм сыграли качественно, агрессивно в высоком прессинге. После кубкового матча я опасался, что мы не выдержим темп до конца, но футболисты верили до конца, что смогут. И Бог нам дал награду порадоваться и уходить на перерыв в хорошем настроении.

- Чем будет заполнена пауза?

- Дадим игрокам пару выходных дней, потому что три матча за неделю - очень большая нагрузка. Будем потом готовиться. Мы провели диагностику состояния команды. И за три матча я увидел, что команда представляет из себя, над чем должны работать. Мы запланировали два недельных микроциклы перед матчем с "Десной". Будет много тактики, но и будет работа над физической подготовкой. Есть, над чем работать, и мотивация у всех нас зашкаливает.

- У команды был сумасшедший настрой. Гол на последней минуте, эмоции...

- Вы видели, как команда празднует гол. Это команда, и мы должны доказать, что ми команда, которая заслуживает самых высоких мест. Будем биться за это. Футболисты знакомятся с нами, а мы с ними. Это настолько быстро и хорошо проходит, что облегчает мою работу. Считаю, что все будет со временем хорошо.

- Один из журналистов во время матча, сказал, что у вас есть какая хорватская химия...

- Хотелось бы иметь контроль во всех сегментах игры. И когда имеешь мяч, и во время игры без мяча, и на стандартных положениях. Как тренер должен дать команде информацию, когда соперник выходит в обороне, позиционно атакует, но подает с фланга уже в третьей зоне. Или что хочешь, когда мяч в Сарнавского, Батагова или на флангах при подаче. В футболе мелочей нет. Нельзя говорить, что любишь только контроль мяча. Это неверно. Футболисты владеют мячом лишь несколько минут с 90, а остальное время бегают без него. Важно иметь структуру, веру в то, что делаешь. Со временем будем еще более конкурентоспособными и претендовать на места, которые заслуживаем. Спасибо и очень большое приветствие всем болельщикам. Надеюсь, что им понравилось настройки и борьба команды и, наконец, учитывая обстоятельства, результат.