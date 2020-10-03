Премьер-лига
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Йожеф Сабо о матче Рух - Львов: Давно не видел такой слабой игры в УПЛ
Экс-наставник "Динамо" прокомментировал матч 5-го тура
Бывший тренер Йожеф Сабо поделился мыслями насчет
"Пусть на меня не обижаются, но я давно не видел такой слабой игры в Премьер-лиге. Столько брака: в передачах, в остановке мяча. Игрок УПЛ не имеет права столько ошибаться, а здесь сплошные ошибки. Была борьба, а голевые моменты можно посчитать на пальцах одной руки, а то и меньше", – рассказал Сабо.
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Источник:Футбол 1/2/3
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Комментарии (2)
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фрілансер (Львів)
03.10.2020 в 21:46
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Saturn (Киев)
03.10.2020 в 21:36
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