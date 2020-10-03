  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Йожеф Сабо о матче Рух - Львов: Давно не видел такой слабой игры в УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Йожеф Сабо о матче Рух - Львов: Давно не видел такой слабой игры в УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Экс-наставник "Динамо" прокомментировал матч 5-го тура

Йожеф Сабо о матче Рух - Львов: Давно не видел такой слабой игры в УПЛ
Новина українською

Бывший тренер Йожеф Сабо поделился мыслями насчет ничьи "Руха" и "Львова" в матче 5-го тура УПЛ.

"Пусть на меня не обижаются, но я давно не видел такой слабой игры в Премьер-лиге. Столько брака: в передачах, в остановке мяча. Игрок УПЛ не имеет права столько ошибаться, а здесь сплошные ошибки. Была борьба, а голевые моменты можно посчитать на пальцах одной руки, а то и меньше", – рассказал Сабо.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Йожеф Сабо УПЛ Рух (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол 1/2/3
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
фрілансер (Львів)
03.10.2020 в 21:46
Хай йде тренувати одну з команд і браку одразу стане менше!...
Ответить
0
0
avatar
Saturn (Киев)
03.10.2020 в 21:36
А по-мне нормально играли, хотя брака многовато - так это от напряжения внутреннего
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...