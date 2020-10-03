Йожеф Сабо о матче Рух - Львов: Давно не видел такой слабой игры в УПЛ

Бывший тренер Йожеф Сабо поделился мыслями насчет ничьи "Руха" и "Львова" в матче 5-го тура УПЛ.

"Пусть на меня не обижаются, но я давно не видел такой слабой игры в Премьер-лиге. Столько брака: в передачах, в остановке мяча. Игрок УПЛ не имеет права столько ошибаться, а здесь сплошные ошибки. Была борьба, а голевые моменты можно посчитать на пальцах одной руки, а то и меньше", – рассказал Сабо.