Премьер-лига
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Ингулец - Минай 1:1. Обзор матча и видео голов
Новички УПЛ не смогли определить победителя
В рамках 5-го тура чемпионата Украины новички УПЛ "Ингулец" и "Минай" сыграли вничью со счетом 1:1. Оба гола были забиты с пенальти: сначала форвард гостей Анатолий Нуриев открыл счет на 9-й минуте, а на 35-й нападающий хозяев Ника Ситчинава реализовал 11-метровый и сравнял счет.
Чемпионат Украины. Favbet лига. 5-й тур
3 октября. Кропивницкий. Стадион "Зирка"
"Ингулец" - "Минай" 1:1
Голы: Ситчинава 35 пен. - Нуриев 9 пен.
3 октября. Кропивницкий. Стадион "Зирка"
Голы: Ситчинава 35 пен. - Нуриев 9 пен.
"Ингулец": Кринский – Балан, Павлов, Ковалев, Квасный – Кучеренко, Лупашко (Мишуренко 75) – Коваленко (Мкомола 66), Запорожец, Козак (Щедрый 66) – Ситчинава
Тренер: Сергей Лавриненко
Тренер: Сергей Лавриненко
"Минай": Попович – Меличенко, Маткобожик, Матич, Сакив – Маембе, Ткачук, Нуриев (Голодюк 90+2), Пыняшко – Кожанов, Шиндер (Ахмедзаде 67)
Тренер: Василий Кобин
Тренер: Василий Кобин
Арбитр: Николай Балакин
Предупреждения: Козак 9, Коваленко 15, Ковалев 49, Лавриненко 53 – Попович 34, Пыняшко 50, Маткобожик 52, Ахмедзаде 73
Удаление: Пыняшко 58 (вторая желтая)
Предупреждения: Козак 9, Коваленко 15, Ковалев 49, Лавриненко 53 – Попович 34, Пыняшко 50, Маткобожик 52, Ахмедзаде 73
Удаление: Пыняшко 58 (вторая желтая)
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