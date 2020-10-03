Ингулец - Минай 1:1. Обзор матча и видео голов

В рамках 5-го тура чемпионата Украины новички УПЛ "Ингулец" и "Минай" сыграли вничью со счетом 1:1. Оба гола были забиты с пенальти: сначала форвард гостей Анатолий Нуриев открыл счет на 9-й минуте, а на 35-й нападающий хозяев Ника Ситчинава реализовал 11-метровый и сравнял счет.

Чемпионат Украины. Favbet лига. 5-й тур

3 октября. Кропивницкий. Стадион "Зирка"

"Ингулец" - "Минай" 1:1

Голы: Ситчинава 35 пен. - Нуриев 9 пен. 3 октября. Кропивницкий. Стадион "Зирка"Ситчинава 35 пен. - Нуриев 9 пен.

"Ингулец": Кринский – Балан, Павлов, Ковалев, Квасный – Кучеренко, Лупашко (Мишуренко 75) – Коваленко (Мкомола 66), Запорожец, Козак (Щедрый 66) – Ситчинава

Тренер: Сергей Лавриненко

"Минай": Попович – Меличенко, Маткобожик, Матич, Сакив – Маембе, Ткачук, Нуриев (Голодюк 90+2), Пыняшко – Кожанов, Шиндер (Ахмедзаде 67)

Тренер: Василий Кобин

Арбитр: Николай Балакин

Предупреждения: Козак 9, Коваленко 15, Ковалев 49, Лавриненко 53 – Попович 34, Пыняшко 50, Маткобожик 52, Ахмедзаде 73

Удаление: Пыняшко 58 (вторая желтая)