Покинет ли Каштру Шахтер до конца сезона? Подкаст Халат Милевского: выпуск №2

Подкасты от UA-Футбол снова с Вами. Журналисты сайта Александр Рыженко и Георгий Грошев решили, что между первым и вторым перерыв большим быть не должен, и почти сразу выпустили новый выпуск "халата Милевского".

После разговора о Мирчи Луческу, сегодня мы решили затронуть донецкий "Шахтер". По ходу выпуска мы выделили главные события:

Из-за чего "горняки" трудно входят в новый сезон

Стоит ли говорить, что во всех проблемах виновен Луиш Каштру?

Проблемы молодежи "Шахтера"

Что не так с Мораесом?

Жеребьевка Лиги Чемпионов и прогноз на сезон

.Совсем скоро на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" выйдут и другие выпуски, а потому не забывайте подписываться. Также Вы сможете найти на Google Podcasts, YouTube или Castbox другие наши подкасты - "Аудиомнение" и "Дубль-ВЭ".