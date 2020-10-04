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Покинет ли Каштру Шахтер до конца сезона? Подкаст Халат Милевского: выпуск №2

Премьер-лига
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Разбираем - кто виноват и что делать

Покинет ли Каштру Шахтер до конца сезона? Подкаст Халат Милевского: выпуск №2
UA-Футбол
Новина українською

Подкасты от UA-Футбол снова с Вами. Журналисты сайта Александр Рыженко и Георгий Грошев решили, что между первым и вторым перерыв большим быть не должен, и почти сразу выпустили новый выпуск "халата Милевского".

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После разговора о Мирчи Луческу, сегодня мы решили затронуть донецкий "Шахтер". По ходу выпуска мы выделили главные события:

  • Из-за чего "горняки" трудно входят в новый сезон
  • Стоит ли говорить, что во всех проблемах виновен Луиш Каштру?
  • Проблемы молодежи "Шахтера"
  • Что не так с Мораесом?
  • Жеребьевка Лиги Чемпионов и прогноз на сезон

.Совсем скоро на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" выйдут и другие выпуски, а потому не забывайте подписываться. Также Вы сможете найти на Google Podcasts, YouTube или Castbox другие наши подкасты - "Аудиомнение" и "Дубль-ВЭ".

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В статье: Тайсон Мирча Луческу Дарио Срна Марлос Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес Манор Соломон Фернандо дос Сантос Педро Тете Луиш Каштру Подкаст
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