Осечка Ворсклы, зрители на матчах сборной, потеря Гвардиолы. Главные новости за 3 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 3 октября

Во втором туре подряд полтавчане играют вничью. Однако если с "Мариуполем" это было нулевка, то в матче с "Днепр-1" зрители увидели четыре гола с невероятным финалом. Хозяева вышли вперед благодаря голу Назаренко, но еще до перерыва Кулач восстановил равновесие, а на 66-й минуте Кане вывел полтавчан вперед. "Ворскла" побеждала до 90+5-й, однако не удержала преимущества - Булеца после сольного прохода забил издали - в итоге 2:2. Добавим, что в течение игры арбитр показал три красные карточки - сначала был удален Цуриков, затем Скляр, а на последних минутах Кане.

Во Львове состоялось местное дерби между одноименным клубом и "Рухом". Здесь все завершилось сухой ничьей. "Ингулец" принимал "Минай" и пропустил уже на девятой минуте с пенальти (Нуриев). Однако еще в первом тайме петровцы ответили тем же - реализованным одиннадцатиметровым (Ситчинава). В итоге - 1:1. Отметим, что "Ингулец", "Львов" и "Рух" до сих пор не побеждали в чемпионате.

У сборной будет поддержка на матчах Лиги Наций

Киевская власть согласовала предложение Украинской ассоциации футбола допустить на трибуны зрителей на матчах национальной команды. Порог допуска составляет 30% от вместимости стадиона. Понятно, что должны быть соблюдены противоэпидемические нормы и правила. Таким образом, матчи 10-го октября против Германии и 13 октября против Испании Украина проведет со зрителями на трибунах. Также будут допущены зрителей на "Оболонь-Арену" на игру молодежных сборных Украины - Румыния (9 октября).

В Английской Премьер-лиге в центре внимания "Манчестер Сити". На старте сезона горожане уже потеряли четыре очка. На этот раз в игре с "Лидсом". Команда Гвардиолы забила первой, владела огромным преимуществом (23 удара), но пропустила во втором тайме. "Сити" пока только 11-й. Лидирует "Эвертон", который одержал четвертую победу подряд. Ириски в этот раз разбили "Брайтон" 4:2. Также отмечаем победу "Челси" над "Кристал Пэлас" со счетом 4:0.

После феерической победы со счетом 6:1 матрасники второй раз подряд играют вничью, в этот раз против команды Симеоне выстоял "Вильярреал". А лидирует в Испании "Бетис" - зелено-белые победили "Валенсию" 2:0, в их активе 9 очков, но уже после пяти сыгранных матчей. "Реал Сосьедад" уступает один балл, в субботу сан-себастьянци победили "Хетафе" 3:0.

Дортмунд улучшил себе настроение после поражения в матче за Суперкубок Германии разгромом "Фрайбурга" со счетом 4:0. Дублем отметился Эрлинг Холанд. С таким же счетом "Лейпциг" победил "Шальке", команда из Гельзенкирхена сейчас занимает последнее место с нулем очков с разницей мячей 1:15. Соперник "Шахтера" в Лиге Чемпионов "Боруссия" из Менхенгладбаха сыграла вничью 1:1 с "Унион Берлин", а недавний лидер "Хоффенхайм" проиграл "Айнтрахту" 1:2.

Богдан Бутко вернулся в Польшу

Защитник донецкого "Шахтера" Богдан Бутко снова уехал в аренду в Польшу - его снова арендовал познанский "Лех". Срок соглашения рассчитан до конца декабря. В прошлом сезоне Богдан успел сыграть 12 матчей за "Лех".