Динамо - Заря и Десна - Шахтёр. Разбор игр и аналитика

Отскочили "гранды", маму вашу... Всё идёт по плану - на пик формы к еврокубкам! Шахтёр выиграет ЛЕ! Много общего с тем сезоном, - тяжёлый старт в ЧУ, сильная группа в ЛЧ... Так что, имели мы в виду Реал и Интер, - мы с Десной вничью сыграли!!!