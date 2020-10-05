Премьер-лига
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Динамо - Заря и Десна - Шахтёр. Разбор игр и аналитика
Запись эфира
В эфире Youtube-канала UA-Футбол после финального свистка главных матчей 5 тура УПЛ между "Динамо" и "Зарёй", а также "Десной" и "Шахтёром" мы обсуждали итоги поединков. Ведущий Александр Рыженко вместе с известными экспертами Александром Севидовым и Георгием Грошевым в течение получаса анализировали главные события во встречах. Предлагаем вашему вниманию запись нашего стрима.
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Комментарии (5)
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ElvisSuperStar007 (Хуст)
05.10.2020 в 06:47
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Блуждающий Форвард
04.10.2020 в 19:25
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simargl (Чернигов)
04.10.2020 в 12:32
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Kolibri (Киевоград)
04.10.2020 в 15:19
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-1
Лекарь (село Дарница)
04.10.2020 в 19:07
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-1
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