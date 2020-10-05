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Динамо - Заря и Десна - Шахтёр. Разбор игр и аналитика

Премьер-лига
(2 голосов)

Запись эфира

Динамо - Заря и Десна - Шахтёр. Разбор игр и аналитика
UA-Футбол
Новина українською

В эфире Youtube-канала UA-Футбол после финального свистка главных матчей 5 тура УПЛ между "Динамо" и "Зарёй", а также "Десной" и "Шахтёром" мы обсуждали итоги поединков. Ведущий Александр Рыженко вместе с известными экспертами Александром Севидовым и Георгием Грошевым в течение получаса анализировали главные события во встречах. Предлагаем вашему вниманию запись нашего стрима.

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В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) канал UA-Футбол
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Комментарии (5)
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ElvisSuperStar007 (Хуст)
05.10.2020 в 06:47
Десна была на голову сильнее двух составов шахтера, капец двух только вдумайтесь там один игрок стоит больше всего состава десны
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Блуждающий Форвард
04.10.2020 в 19:25
Отскочили "гранды", маму вашу... Всё идёт по плану - на пик формы к еврокубкам! Шахтёр выиграет ЛЕ! Много общего с тем сезоном, - тяжёлый старт в ЧУ, сильная группа в ЛЧ... Так что, имели мы в виду Реал и Интер, - мы с Десной вничью сыграли!!!
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simargl (Чернигов)
04.10.2020 в 12:32
Хорошо ,если не придётся обсуждать действия арбитров. Только футбол, только игру !!!
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Kolibri (Киевоград)
04.10.2020 в 15:19
Только вначале удалят игрока Зари, а потом все будет норм!
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+1
-1
Лекарь (село Дарница)
04.10.2020 в 19:07
Полудурок, что теперь скажешь?
0
-1


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