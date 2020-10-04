Включай стрим после матчей Динамо - Заря и Десна - Шахтёр. Мы обсудим обе игры в прямом эфире

УПЛ утвердила время и дату двух топовых матчей 5 тура чемпионата на 17:00. В этот момент начнутся игры в Киеве между "Динамо" и "Зарёй", а также в Чернигове между "Десной" и "Шахтёром".

Не знаете, какой матч из двух вечером посмотреть? Теперь это не имеет значения, потому что мы на UA-Футбол выйдем в эфир на нашем Youtube-канале, где расскажем об этих встречах и проанализируем итоговые результаты.

Начало стрима в 19:00. В эфире будут работать Александр Севидов, Георгий Грошев и ведущий Александр Рыженко. До встречи!