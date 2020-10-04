Корниенко: Притёрся к партнерам и уже не испытываю волнения на поле

Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко рассказал о том, как адаптировался к игре за основу "горняков".

"Волнение? Нет, дебют был еще в Запорожье. Сейчас уже все нормально, нащупал игру, притерся. Появилась уверенность в своих силах. Думаю, волнение уже позади, чувствую на поле себя комфортно.

Я фланговый игрок, защитник, поэтому, конечно же, самое важное, чтобы была надежность в обороне, но также надо активно подключаться к атаке, делать по возможности передачи в штрафную соперника, чтобы получались голевые передачи, как в матче с "Олимпиком". "Шахтер" играет в атакующем стиле, который мне нравится и подходит.

Исмаили? Главное его преимущество надо мной в том, что у него больше опыта. Конечно, следил за его игрой, нравятся забегания бразильца, проходы. Поэтому смотрю за его действиями, у него есть чему поучиться.

У "Десны" добротная команда. Она один из лидеров чемпионата. Но нам все равно надо брать три очка, и ничего не должно этому помешать. Конечно, "Десна" серьезный соперник, но у нас свой стиль и мы не будем от него отходить", - сказал Корниенко "Команде №1".