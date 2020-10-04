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Федорчук: Настраивались на более интересное дерби со Львовом

Премьер-лига
(1 голосов)

Дерби закончилось с нулями на табло

Федорчук: Настраивались на более интересное дерби со Львовом
Новина українською

Полузащитник "Руха" Валерий Федорчук прокомментировал ничью со "Львовом" (0:0) в 5-м туре УПЛ.

"Не получилось того дерби, на которое мы все настраивались. Встреча была бы интереснее, если бы команды играли в равных составах. Мы допустили грубую ошибку и заработали удаление на ровном месте.

Из позитива отметил бы, что в меньшинстве мы не пропустили и взяли один зачетный балл. Двигаемся потихоньку вперед. Здесь очки потеряли. Кто знает, возможно, свои очки возьмем в других матчах. Должны стать сильнее после этого матча.

Я играл на позиции правого защитника. Эта позиция не чужая для меня, а лишь немного забыта. Семь лет назад играл так в "Кривбассе". Юрий Максимов часто использовал меня и слева в защите, и справа.

Мы не настраивались ни в коем случае на ничью, но ситуация на поле заставляла нас больше концентрироваться на обороне. Свою задачу мы выполнили и даже могли забить", – сказал Федорчук официальному сайту "Руха".

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В статье: Валерий Федорчук ФК Львов Рух (Львов)
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Комментарии (1)
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LAZ E183 (Рига)
04.10.2020 в 12:09
А забув, в якій команді грав 12 років тому, і яка команда дала квиток у великий футбол?
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