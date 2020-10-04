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Вербич – перед игрой с Зарей: Хотим сохранить за собой первое место в таблице

Премьер-лига
(5 голосов)

Вингер поделился ожиданиями перед игрой

Вербич – перед игрой с Зарей: Хотим сохранить за собой первое место в таблице
Новина українською

Вингер киевского "Динамо" Беньямин Вербич поделился ожиданиями перед сегодняшней игрой с "Зарей".

"Знаем, что это хорошая команда, не можем расслабляться. Сейчас мы находимся на первом месте в чемпионате и хотим сохранить за собой эту позицию. В прошлом году у нас были непростые игры с "Зарей", мы знаем, что это качественная команда с хорошими игроками и тренером. Мы просматривали последние матчи – ничейный с "Шахтером" и разгром "Львова". Знаем, как их обыграть, подготовимся еще лучше в процессе тренировок и будем стараться победить.

По сравнению с прошлым сезоном у нас больше футболистов, которые могут играть в основном составе, и это хорошо. Я не знаю, что решит тренер, но, конечно, против "Зари" нужно выставить игроков, которые смогут дать результат. Все мы надеемся, что будем играть, но состав выбирает тренер.

Тактику будет определять тренер. Конечно, мы хотим играть в красивый, дисциплинированный футбол и стараться забить. "Заря" играет в атакующий футбол, поэтому матч будет, как всегда, интересным. Для болельщиков это точно плюс", – сказал Вербич официальному сайту клуба.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Беньямин Вербич
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Комментарии (1)
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octavi4 (Warszawa)
04.10.2020 в 14:33
После игры - Мы старались
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