Герой футбольного дня. Владислав Кулач

Ничего особенного в матче с "Днепром-1" он вроде как и не сделал. Забитый гол взвешенным ударом головой – это то, что должен был делать в той ситуации любой нападающий: слишком удобной была передача от Павла Ребенка. Но на примере Владислава Кулача можно наблюдать за общим прогрессом "Ворсклы" под руководством Юрия Максимова. Развитие отдельных футболистов и развитие коллектива в целом – взаимосвязанные вещи.

Лучший сезонный показатель Кулача в чемпионате – шесть голов (сезон 2017/18). В пяти матчах текущего сезона он уже выполнил половину этого плана, будучи одним из лучших футболистов команды, которая больше всего удивляет на старте нового розыгрыша чемпионата Украины. Лишь в двух последних поединках "Ворскла" немного сдала позиции, потеряв по два очка с "Мариуполем" и "Днепром-1". Впрочем, ничьи продолжили беспроигрышную серию полтавчан. Теперь она насчитывает семь поединков во всех турнирах.

Если смотреть не только на УПЛ, но и на Кубок, то рекорд результативности для Кулача составляет восемь голов в течение кампании 2017/18. Тогда Владислав в чемпионате Украины и Кубке сыграл 25 матчей и забил восемь голов. Сегодня же на счету нападающего пять точных ударов (3 в УПЛ + 2 в Кубке, забитых на неделе в ворота "Львова"). Но сыграно лишь шесть поединков. Держа такой темп и в дальнейшем, Владислав Кулач будет претендовать на то, чтобы обновить личные рекорды.

Кулач всегда был прилежным, добротным, трудолюбивым футболистом, но никогда не отличался высокой результативностью и уникальным чувством гола. Однако под руководством Юрия Максимова у нападающего появляется то, за что и ценят форвардов наибольше – умение забивать голы. Индивидуальное мастерство, которое коррелируется с правильными командными действиями. Это рецепт, который может помочь "Ворскле" избавиться наконец от разрушительной нестабильности (от третьего места УПЛ до борьбы за выживание). В текущем сезоне "Ворскла" в матчах с равными себе оппонентами держит планку, но испытания грандами ожидает полтавчан впереди. Только после этого станет понятно, сможет ли "Ворскла" претендовать в этом сезоне на что-то важное.

И сможет ли Кулач покорить высоту, никогда ранее ему не покорявшуюся – забить более десяти голов за сезон.