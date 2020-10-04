Олимпик - Александрия 3:2. Не смотрите на счет - интриги не было

Шахаб Захеди - лидер "Олимпика" и один из лучших форвардов на старте нынешней кампании. В четырех матчах на его счету три гола, и параллельно с этим также голевая передача. Иранец не забивает грандам, однако в играх с середняками и аутсайдерами любит брать на себя инициативу и приносить результат. Сегодня Шахаб вышел в старте и от него также ждали голов.

И если Климовский на своего лидера мог рассчитывать, то Владимир Шаран в очередной раз потерял Кирилла Ковальца. Полузащитник приболел и даже не попал в заявку. Помимо этого, не было в составе и Дубры, а его место занимал в центре обороны занимал Гречишкин. Говоря кратко, с задачей он не справился.

Можно сказать, что первый тайм проходил под диктовку хозяев. Они выглядели свежее и конструктивнее, в то время как "Александрия" терялась в атаке без Ковальца. Снова все было заточено под навесы, которые не приносили особых проблем защите соперника. "Олимпик" же играл более тонко, что свой результат принесло. Открыл счет, конечно же, Шахаб. Иранец подхватил мяч после рикошета от Гречишкина внутри штрафной и мощно пробил мимо Панькива. Можно говорить о неком везении. Можно, о голевом чутье, которым должен обладать любой нападающий. Как бы там ни было, забить четыре гола в пяти матчах на одном фарте невозможно.

Шахаб должен был делать дубль, но Бабогло, скорее всего из зависти, помешал игроку пробить после углового, срезав мяч в собственные ворота. Тяжелый матч для Александра продолжился и после он еще и заработал пенальти в свои ворота. Игроки "Олимпика" отдали право пробить удар Зотьку, у которого вчера ночью родилась дочка. 24-летний отец не сплоховал и спокойно пробил в угол ворот Панькива. А дальше - поздравления от партнеров и сердечки в камеру.

0:3 к перерыву еще не катастрофа. А вот 0:3 и удаление - да, это провал. Банада дал на секунду волю эмоциям и пнул лежачего Политыло. Эпизод интересный, требующий более детального разбирательства. Вполне возможно, можно было обойтись и без красной, но тенденция тура продолжается - шестое удаление в пяти матчах. А впереди "Динамо" - "Заря", ВАР и Екатерина Монзуль. То ли еще будет...

Можно ли отыграть такой разрыв за 45 минут? Конечно, да. Но только если вы "Ливерпуль" Бенитеса, а у вас в команде есть Джеррард и Алонсо. Сегодня условия соблюдены не были, а потому, выражаясь футбольным штампом, второй тайм стал формальностью. Хотя, посмотрев на счет, может сложиться илюзия борьбы и интриги до последних секунд. Этого не было, так что можете выдыхать. "Александрия" забила дважды до конца матча, но помимо этого практически не имели моментов. Тут все дело в "Олимпике", который просто потерял мотивацию и не особо стремился укреплять преимущество. Но даже без настроя, они имели два-три неплохих шанса, но где-то не успел Чогадзе, где-то плохо пробил Бенито.

У "горожан" вначале отличился Ситало, пробивший в пустой угол ворот после добивания, а уже в компенсированное время пенальти исполнил Гречишкин. Два с половиной момента за всю игру - не густо, как для претендента на еврокубки. "Александрия" продолжает побеждать только в домашних стенах неокрепших или кризисных соперников. Остальные же не пугаются обычных навесов и наказывают за дыры в обороне. Владимир Шарану нужно срочно менять ситуацию, иначе катастрофы не избежать.

"Олимпик" мы будем хвалить - за поставленную игру, за быстрые перепасовки, за интересные решения в атаке. Однако все это было в первом тайме. После перерыва донецкий клуб практически не играл и вряд ли Игорь Климовский остался доволен увиденным. Наставник строит хорошую команду, однако пока что объект к сдачи заказчику не готов. Проблем хватает, но все они решаемые.

Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского

Главный арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

Ассистенты: Виталий Скобля (Киев), Владимир Коротин (Киев)

Олимпик - ФК Александрия 3:2

Голы: Захедитабар Шахаб 8, Владислав Бабогло 25 (авт.), Иван Зотько 44 (пен.) - Артём Ситало 62, Дмитрий Гречишкин 90+3

Олимпик: Артём Кичак, Захедитабар Шахаб (Темур Чогадзе 55), Тарас Завийский (Даниэль Романовский 86), Иван Зотько (Дмитрий Гришко 67), Максим Тейшейра (Ибрагим Каргбо 67), Руслан Бабенко, Олабиран Блессинг Муива (Бенито), Евгений Пасич (Павел Ксёнз 55), Орест Лебеденко, Игорь Снурницын, Сергей Политыло

ФК Александрия: Юрий Панькив, Владислав Бабогло, Тимур Стецков, Алексей Довгий, Максим Третьяков (Вадим Янчак 86), Валерий Лучкевич (Максим Задерака 34), Артём Ситало, Павел Пашаев, Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада, Денис Устименко (Богдан Мишенко 46)

Предупреждения: Сергей Политыло 45, Максим Тейшейра 60, Игорь Снурницын 73, Ибрагим Каргбо 88 - Владислав Бабогло 43

Удаление: Евгений Банада 45