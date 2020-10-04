Удаление Банады в матче с Олимпиком стало шестым в туре. Рекорд УПЛ – 9

Полузащитник "Александрии" Евгений Банада заработал удаление в матче 5-го тура УПЛ против "Олимпика" (0:3 после первого тайма).

Примечательно, что пока ни единый поединок этого тура не обошелся без красных карточек, а всего их теперь шесть: ранее удаления получили Цуриков ("Днепр-1"), Скляр и Кане (оба – "Ворскла"), Парамонов ("Рух") и Пыняшко ("Минай"). А ведь впереди еще три матча тура, включая две центральные игры.

Тем не менее, до рекорда еще далеко. В 22-м туре прошлого розыгрыша УПЛ было показано сразу 9 удалений.