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Удаление Банады в матче с Олимпиком стало шестым в туре. Рекорд УПЛ – 9

Премьер-лига
(1 голосов)

Проблемы с дисциплиной – хроническая проблема лиги

Удаление Банады в матче с Олимпиком стало шестым в туре. Рекорд УПЛ – 9
Новина українською

Полузащитник "Александрии" Евгений Банада заработал удаление в матче 5-го тура УПЛ против "Олимпика" (0:3 после первого тайма).

Примечательно, что пока ни единый поединок этого тура не обошелся без красных карточек, а всего их теперь шесть: ранее удаления получили Цуриков ("Днепр-1"), Скляр и Кане (оба – "Ворскла"), Парамонов ("Рух") и Пыняшко ("Минай"). А ведь впереди еще три матча тура, включая две центральные игры.

Тем не менее, до рекорда еще далеко. В 22-м туре прошлого розыгрыша УПЛ было показано сразу 9 удалений.

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В статье: Олимпик (Донецк) ФК Александрия Евгений Банада
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Комментарии (7)
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KDK2020 (Киев)
04.10.2020 в 15:57
й де це в тайошних лєсах завьолся кієфоград??
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+2
0
Alex.696 (Немирів)
04.10.2020 в 16:08
Та то не тайга, судячи з ніку - джунглі)))
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+1
0
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
04.10.2020 в 15:21
Почему видео удаления не прикладываете к такой новости?
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+3
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
04.10.2020 в 15:15
Каждый тур будут удалять противника Динамо, так что рекорд скоро новый!
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+2
-6
Лекарь (село Дарница)
04.10.2020 в 15:50
Да будет так!
Ответить
+2
0
KDK2020 (Киев)
04.10.2020 в 15:56
13 протіфнікоф Динамо, множимо на кількість ігор в турі, таким чином 91 карточка за тур.
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+2
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
04.10.2020 в 16:11
По одной за игру дадут, если чего-то трудненько начнётся!
0
-1


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