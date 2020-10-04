Динамо - Заря: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

После того, как "Ворскла" вчера сыграла вничью с "Днепром-1", киевское "Динамо" получает шанс единолично возглавить таблицу чемпионата. Для этого подопечным Мирчи Луческу сегодня нужно обязательно побеждать. Но удастся ли этого добиться? "Заря" отдыхала посреди недели, в то время, как "динамовцы" встречались с "Гентом" в битве за групповой этап Лиги чемпионов. Хватит ли хозяев встречи физически на вторую игру в течение недели?

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"Динамо" - "Заря"

4 октября. Киев. НСК "Олимпийский". Начало в 17:00